Nga Panui Panui: Ko te raupapa Galaxy S24 a Samsung e whakaatu ana i nga maramara Qualcomm me Exynos

I roto i tetahi whanaketanga whakaihiihi, kua whakaatuhia ko te raupapa Galaxy S24 e tino tumanakohia ana e Samsung ka kore noa e whakahiatohia e nga maramara Qualcomm engari ka whakaatu ano hoki i nga kaitukatuka Exynos a Samsung. Ko enei korero hou i ahu mai i te waea huihuinga me te Tumuaki o Qualcomm a Cristiano Amon, nana i whakapumau ka tukuna te tupuni S24 kare e roa ana ka tumanako a Qualcomm kia whai waahi te nuinga o te maakete mo te taputapu.

I nga wa o mua, kua whakamahia e Samsung nga maramara Qualcomm me Exynos mo ona waea atamai nui, me nga rohe rereke e whiwhi ana i nga momo momo tukatuka. Heoi, ko tenei korero hou e kii ana ka whakauruhia nga maramara e rua ki nga tauira tupuni S24 me S24+. I tetahi atu taha, ko te tupuni S24 Ultra e tika ana kia tuku noa i te maramara maramara a Qualcomm, engari ki nga rohe kua tohua.

Ahakoa he ahua nui tenei, he mea tika kia mohio ko nga rereketanga a-rohe i roto i nga whiringa tukatuka he mahi noa i roto i nga tukunga raupapa tupuni S o mua. Hei tauira, i Amerika Te Taitokerau, ko te mea pea ko nga waea atamai S-raupapa katoa ka whakaatu i nga maramara Qualcomm, pera i te tikanga i nga tau tata nei.

Ko te raupapa tupuni S24 e kiia ana ka pa ki te maakete i te Hanuere 18th, a tera ano etahi atu korero e kii ana ko te momo S24 Ultra ka haere mai me te Titanium Frame, me te taapiri i nga taonga papai ki te taputapu rangatira.

I roto i te katoa, ko tenei whanaketanga hou e tohu ana i te kaha o Samsung ki te tuku i ana kaihoko nga mea pai o nga ao e rua ma te whakakotahi i te mana o nga kaitukatuka matatau a Qualcomm me te pono me te pai o ana ake maramara Exynos.

Pātai Auau

1. Ka whakaatu nga tauira tupuni S24 katoa i nga maramara Qualcomm me Exynos?

Kao, i te mea ko te tupuni S24 me te S24+ e tika ana kia uru atu ki nga kaitukatuka Qualcomm me Exynos, ko te rereke Ultra ka tukuna noa te maramara a Qualcomm ki nga rohe kua tohua.

2. Ahea te raupapa tupuni S24 ka tukuna?

E ai ki nga korero, ko te raupapa tupuni S24 kua whakaritea ki te whakarewa i te Hanuere 18th.

3. He aha te painga o te whakamahi i nga maramara Qualcomm me Exynos?

Ma te whakauru i nga tukatuka Qualcomm me Exynos, ka whai a Samsung ki te whakamahi i nga kaha o nga maramara e rua, e whakarato ana i te mahi kaha me te pai mo ona kaiwhakamahi.

4. Ka whiwhi nga rohe katoa i nga whiringa tukatuka rite mo te raupapa tupuni S24?

Ko te mea pea ka puta he rereketanga o nga rohe i roto i nga whiringa tukatuka, me te tumanako ka whiwhi a Amerika Te Tai Tokerau i nga tauira e whakaatu ana i nga maramara Qualcomm, ko etahi atu rohe he ranunga o nga whiringa Qualcomm me Exynos.

(Pūtake: The Elec Korea)