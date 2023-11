Samsung T5 Evo Utu SSD Kawe: He Maere Powhiri

Ahakoa ko nga SSD kawe kawe Samsung T5 Evo kaore ano kia eke ki te maakete o Amerika, ko te waatea o nga hokohoko i Haina kua kitea he ohorere: he iti ake nga utu i te mea i whakaarohia i mua. Ko te tauira 8TB, e mau ana i te MSRP e kiia ana mo te $649, i kitea i te hokonga i te jd.com o Haina mo te ahua o te $500. Ko tenei rereketanga i roto i te utu e tumanako ana matou mo etahi atu whiringa pai-putea ina wa ka waatea enei SSD ki te motu.

I muri i te whakatairite i nga utu MSRP me Haina mo te raupapa Samsung T5 Evo, he mea nui kia mahara ko enei utu kua hurihia kaore pea i te whakaatu tika i nga mea ka taea e tatou te tumanako mo te waatea o te hokohoko US. Heoi, ka whakaratohia e raatau he tohu tohu mo te whakataurite. I tua atu, me te hoko tonu o te Paraire Pango, he mea tika ki te whakapae ka heke pea nga utu.

Ko tetahi mea whakamiharo mo te whakataurite ko te Samsung 990 Pro 4TB, i whakarewahia me te MSRP o $354.99. I tenei wa, kei te waatea tenei SSD ki Amazon mo te $249.99 noa, e whakaatu ana i te waahi nui i waenga i nga utu e whakaarohia ana me te utu tuturu. I runga i tenei ahuatanga, he pai ki te tumanako kia rite te hekenga utu mo te Samsung T5 Evo 8TB, tera pea ka heke ki te $445, kaua ki te $650 tuatahi.

E marama ana ko nga MSRP e whakaarohia ana mo te raupapa Samsung T5 Evo kaore i te tukutahi, ina koa ka whakatauritea ki nga SSD kawe taumata teitei mai i te rarangi ake a Samsung. Hei tauira, ko te Samsung SSD T7 2TB, he tere ake te mahi, ka taea te hoko mo te $135. Ko te Samsung T65 Shield 7TB kua whakatauhia ki te IP2 he utu nui ake i te $120, me te tauira 4TB te utu mo te $200. Ko enei momo rereke, kua whakauruhia ki te TLC NAND, he pai ake i te T5 Evo i runga i te tere me te pai ake.

Ko enei tauira, me etahi atu, e whakaatu ana ka kaha a Samsung me ona hoa hokohoko ki te whakamana i te utu utu utu mo nga waahanga iti. Ahakoa e whakanuia ana e te raupapa T5 Evo te painga o te whakarato 8TB o te rokiroki i roto i te taputapu kiato me te watea, me rapu he taurite i waenga i te utu me te mahi hei whakawai i nga kaihoko.

FAQ

Q: Ka taea e tatou te tumanako kia rite te utu o nga SSD kawe Samsung T5 Evo i te US pera i Haina?

A: Ko nga utu e kitea ana i Haina ehara i te mea he tohu mo nga mea ka taea e taatau ki te US. Heoi, ka tukuna e raatau he tohu tohutoro mo nga whakataurite utu pea.

Q: Kei te haere tonu etahi utu, utu utu ranei mo nga SSD kawe, ina koa ko te raupapa Samsung T5 Evo?

A: I nga wa o te hokonga o te Paraire Pango, he mea noa te rapu utu mo nga momo hua hiko, tae atu ki nga SSD kawe. He mea tika kia mataki koe mo nga utu ka whakaheke ake pea nga utu o te raupapa Samsung T5 Evo.

Q: He aha nga painga o te raupapa Samsung T5 Evo i runga i etahi atu SSD kawe i te maakete?

A: Ko te painga tino nui o te raupapa Samsung T5 Evo ko tona kaha rokiroki nui. Ko te tauira 8TB e whakarato ana i te waahi nui i roto i te ahua o te ahua totika me te kawe, ki te whakatutuki i nga kaiwhakamahi e hiahia ana ki te kaha rokiroki.