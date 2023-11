OpenAI Board Shake-Up: Ko te Huringa a Altman ki Microsoft Ka Iri i te Taurite

I roto i te huringa o nga huihuinga, ko te whakawhiti a Sam Altman ki a Microsoft i muri i tana whakakorenga ohorere mai i OpenAI kaore pea i oti. Ko nga puna tata ki te take e whakaatu ana kei te tuwhera a Altman me te kaiwhakarewa takirua a Greg Brockman ki te whakaaro kia hoki ano ki OpenAI mena ka peka ke nga mema o te poari i whakamutua o raatau tuunga. Ko tenei whakakitenga ka puta mai i waenga o te haerenga o nga kaimahi OpenAI, tae atu ki te mema o te poari me te kaiputaiao matua a Ilya Sutskever, nana i tautoko i te tangohanga a Altman. Ko te kaha ake o te pehanga ki runga i te poari kua piki ake te koretake, me te rua noa iho o nga mema e toru e toe ana me whakarereke i to raatau tuunga mo te whakahoki ano a Altman.

Ahakoa i kii a Altman i runga i nga paapori pāpori "ka mahi tahi tatou katoa i tetahi huarahi, i etahi atu ranei," e tohu ana i te pakanga e haere tonu ana, ko nga puna korero kei te tirotirohia e Altman, Brockman, me nga kaipupuri moni a te kamupene he putanga ataahua mo te poari o naianei. Ko tetahi puna korero e whakaatu ana i te panui utu a Microsoft he "tauira pupuri" mo te wa poto, me te mea i tika te whakatau i mua i te whakatuwheratanga o te maakete kararehe. Heoi, ka noho pono a Altman me Microsoft ki te whakarite kia mau tonu nga mahi mo nga hoa me nga kaihoko o OpenAI.

Ko te tohenga mana o roto i roto i te OpenAI kua kaha mai i te puhipuhi ohorere a Altman, me te nuinga o nga kaimahi e whakahē ana i te poari tokotoru o naianei. I roto i tetahi whanaketanga nui, ko Sutskever, nana i whai waahi nui i mua i te tangohanga o Altman, kua hono atu ia ki te kaiwhakarewa takirua kua peia. I kitea te hurihanga a Sutskever i roto i tetahi reta tuwhera ki te poari, i hainatia e te nuinga o te kamupene, e kii ana kia rihaina ratou me te whakahoki ano a Altman.

I tenei wa, kua haere nga kaimahi OpenAI ki nga paapori paapori ki te whakapumau i te iwi whanui kei te kaha ratou ki te mahi ki te pupuri i te pumau o nga ratonga me te pupuri kia pai te rere o te kamupene i roto i nga pehanga a te poari. Ko te toenga o nga mema o te poari i OpenAI ko Adam D'Angelo, Tumuaki o Quora, Tasha McCauley, Tumuaki o mua o GeoSim Systems, me Helen Toner, te kaiwhakahaere rautaki i Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

I te wa e puta ana te ahuatanga, kei te noho marama tonu te heke mai o te nekehanga a Altman ki Microsoft. Ko te hokinga mai pea o Altman raua ko Brockman ki OpenAI e whakawhirinaki ana ki te hiahia o te poari ki te peka ke, ka haere tonu nga whiriwhiringa ki muri i nga tirohanga ki te rapu otinga e pai ai nga roopu katoa e uru ana.

