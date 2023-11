Newegg Black Friday Deal: Whakapai ake i to PC petipeti me te Kaari Whakairoiro RTX 4070 Ti Kaha

Kei te titiro ki te kawe i to wheako petipeti ki te taumata e whai ake nei? He mahi whakahihiri a Newegg i te Paraire Pango i runga i te kaari whakairoiro MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC, e tuku ana i tana utu iti rawa atu mo te $719 noa.

Ko te RTX 4070 Ti he kararehe mo te kaari whakairoiro, he 240 Tensor cores me te 60 hihi hihi, e tuku ana i nga mahi tino kore mo to riu petipeti. Ma te tukanga TSMC 4-nanometer me te 35.8 piriona transistors whakamīharo, ka mau tenei kaari i te whiu nui.

Ko tetahi o nga mea nui o te RTX 4070 Ti ko ona kaha ki te tirotiro hihi. Kua whakaatuhia e nga tohu tohu he pai ake i ona kaiwhakataetae mai i te AMD me te Intel mo nga mahi tirotiro hihi. Ko te rorohiko DLSS 3 a NVIDIA, tae atu ki te whakahou 3.5 hou me te Ray Reconstruction, ka whakarei ake i te kounga o te rapu hihi i roto i nga taitara kua tohua, e whakarato ana i te wheako petipeti ake ake.

Ina tae mai ki nga mahi petipeti, kaore te RTX 4070 Ti e pouri. I roto i ta maatau whakamatautau tohu tohu matawhānui, i whakaatuhia e ia nga hua whakamiharo i runga i nga tautuhinga ultra i te taumira 4K. Ahakoa kei te pirangi koe ki te tuhura i nga ao tuwhera whanui, uru atu ki nga whawhai maha-maha, ki te pai ki nga keemu tino ataahua, ma tenei kaari whakairoiro ka awhina i a koe ki te mahi ngawari.

Na te whakaaetanga o te Paraire Pango ki Newegg, koinei te waa tino pai ki te whakapai ake i to PC petipeti ki te hanga i tetahi mea hou. Kaua e ngaro i tenei whai waahi ki te hopu i te RTX 4070 Ti i te utu e kore e taea te whakatau me te whakanui i to wheako petipeti ki nga taumata hou.

FAQ:

Q: He aha nga ahuatanga matua o te kaari whakairoiro MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC?

A: Ko te RTX 4070 Ti e whakaatu ana i te 240 Tensor cores, 60 ray tracing cores, he tukanga TSMC 4-nanometer, me te 35.8 piriona transistors.

Q: He aha te mea nui o te tirotiro hihi mo nga kaakaro?

A: Ka taapirihia e te hangarau rapu a Ray te rama pono me te whakaaro huritao ki nga keemu, e whakanui ana i te kounga tirohanga me te rumaki.

Q: He pehea te ahua o te RTX 4070 Ti ki ona whakataetae mai i te AMD me te Intel?

A: Ko te RTX 4070 Ti he pai ake nga mahi tirotiro hihi i whakaritea ki nga kaari whakairoiro AMD me Intel.

Q: Ka taea e te RTX 4070 Ti te whakahaere i te petipeti i te whakataunga 4K?

A: Ae, he pai te mahi a te RTX 4070 Ti i te whakataunga 4K, ka taea e nga kaitoro te pai ki o raatau taitara tino pai me nga tirohanga whakamiharo.

Q: Kei hea ka kitea e au tenei mahi Paraire Pango?

A: Ka kitea e koe te mahi i runga i te paetukutuku Newegg.