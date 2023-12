Ka Whakapuakina e RTE tetahi whakaaturanga whakahihiri o te tau hou na Patrick Kielty

Kei te whakarite a RTE mo tetahi whakanui whakamiharo o te Tau Hou me tetahi putanga motuhake o te Whakaaturanga Tomuri. I tenei tau, ka puta te whakaaturanga korero korero rongonui i te Ratapu mo te wa tuatahi, ka kawe mai i te huringa hou ki te waa whakanui. Ko te kaiwhakataki pouaka whakaata rongonui a Patrick Kielty ka kaihautu i te whakaaturanga, me te oati i tetahi mahi whakahirahira mutunga o te tau e kore e warewaretia.

I tukuna e te RTE Guide i tenei wiki etahi korero whakahihiri mo nga mea ka taea e nga kaimakitaki te tumanako mai i tenei mahi motuhake. E ai ki te whakaahuatanga, ka whakakiia te whakaaturanga i nga ahua whetu me nga miharotanga ka waiho te hunga whakarongo e tatari ana mo te taenga mai o te tau 2024. Ka whai waahi a Patrick Kielty ki nga korerorero ora me te tatau hurihuri o nga manuhiri motuhake, me te whakarite i tetahi wheako whakangahau me te whai waahi. mo te katoa.

Ahakoa e kii ana te RTE's New Year's Eve motuhake he kaupapa e tika ana kia maataki, ka whakaekea ano e ia nga whakataetae uaua mai i te whakaaturanga rongonui a Graham Norton. Me nga manuhiri pera i a Emma Stone raua ko Mark Ruffalo, ko te whakaaturanga Graham Norton kei te toia nga waahi katoa ki te hopu i te hunga whakarongo. Heoi ano, ehara a Patrick Kielty i te tauhou ki te manaaki i nga huihuinga rongonui, a ka tino mohio ia ki te kawe mai i tana ake mana motuhake me te whakahihiri ki te putanga o te Tau Hou o Te Whakaaturanga Tomuri.

Whakarongo mai ki te RTE One i te po o te Tau Hou mai i te 10.15pm ki te 11.45pm mo te ahiahi kua ki tonu i te katakata, whakangahau, me te tumanako. Ka huri te karaka ki waenganui po, ka tukuna e Patrick Kielty te mana ki a Anna Geary mo te tatau whakaihiihi ki te Tau Hou. Kaua e ngaro i tenei whakanui e kore e warewarehia i a tatou e poroporoaki ana ki te tau 2023 me te powhiri i te tau 2024 me te ahua me te huatau.