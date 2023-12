Ka Whakapuakihia e RTE tetahi whakaaturanga whakahihiri o te tau hou me Patrick Kielty

Kei te takatu a RTE mo te po o te tau hou me te panuitanga o tetahi whakaaturanga motuhake mo te mutunga o te mutunga. Ko te whakakore i nga tikanga, ko te whakaaturanga korero korero rongonui ka puta i te Rātapu mo te wa tuatahi, ka oati ki nga kaimakitaki he mutunga maumahara ki te tau. Ko te kaiwhakataki rongonui a Patrick Kielty ka noho hei kaihautu, ka whakahaere i tetahi whakaaturanga whakahirahira ka timata hei te 10.15pm i te po o te tau hou.

Ko te whakaputanga motuhake, i hurahia i roto i te Aratohu RTE hou, e oati ana he mahi whakahirahira nui ka noho koe ki te taha o to nohoanga. He tini o nga manuhiri rongonui ka whakanui i te huinga Donnybrook, ka taapiri atu ki te hau harikoa me te whakarite i tetahi wheako e kore e warewarehia. I a matou e poroporoaki ana ki te tau kua hipa me te powhiri mai i te tau 2024, ka uru atu a Kielty ki nga korerorero ora me ana manuhiri, ka whakawhiwhia ki nga kaimakitaki nga whakangahau me te mohio ki te ao o nga whetu.

Ahakoa e mohiotia ana te whakaaturanga a Graham Norton mo tana kaupapa motuhake mo te Tau Hou, ka kitea nga tangata rongonui pera i a Emma Stone me Mark Ruffalo i tenei tau, e kore e kore ka tukuna e te Late Late Show he oma mo ana moni. Mai i te 10.15pm ki te 11.45pm, ka rangatira a Patrick Kielty i te atamira, hei whakapoapoa i te hunga whakarongo ki tona ataahua me tona mohio. Muri iho, ka noho marie a Anna Geary, ka arahi i te tatau ki te Tau Hou.

I tenei tau hou, waiho ko te Late Late Show hei haerenga mo nga mahi whakangahau whakamiharo me te poroporoaki ki te tau kua hipa atu. Whakauru mai ki te RTE One kia hono atu ki a Patrick Kielty me tetahi rarangi whetu-whetu i a ratou e tino warewarehia ana tenei Po o te Tau Hou.