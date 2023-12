Nga Whanaketanga Taapiri: Te Ake o te Whakanuia Nga Mahinga Tangata

Kua kitea e nga Kairangahau i te Swiss Federal Institute of Technology Lausanne he kitenga whenua ka taea te huri i te huarahi o te tangata ki te whakahaere i nga ringa karetao. Ma te whakakotahi i nga nekehanga kanohi me nga whakahekenga o te diaphragm, ka taea e te tangata te ako ki te whakahaere i te ringa tuatoru karetao ma te ngawari. Ko tenei hangarau e whakatuwhera ana i te ao ka taea e nga taote, nga kaimahi ahumahi, me etahi atu momo mahi ka taea e tetahi atu waahanga te tino utu.

Kaore i rite ki nga prosthetics tuku iho e whakawhirinaki ana ki nga hononga nerve o naianei i roto i te hunga haupae, ko enei taputapu kua whakanuia e hiahia ana ki te hanga hononga hou katoa, ka kaha ake te wero ki te miihini. Heoi, ko Giulia Dominijanni me nga whakamatautau a tana roopu kua whakaatu he tino pai te urutau o o tatou roro me te kaha ki te whakahaere marie i enei peka.

Ko Dominijanni, he miihini tonu, e whakaatu ana i te ngawari me te maamaa o te wheako. Ka whakamāramahia e ia te nui o tana mihi ki te whai ringa taapiri mo nga mahi penei i te whakapiri. He rite nga whakaaro ka taea e nga tohunga ngaio o nga momo waahanga ka whai hua mai i tenei hangarau.

Kua tirotirohia ano e nga kairangahau te kaha ki te whakahaere i enei ringaringa ma te whakamahi i nga uaua o nga taringa. Ko enei uaua, i whakamahia e o tatou tupuna ki te whakanikoniko i te rongo, ka taea te whakakapi, te taapiri ranei i te mana o te diaphragm. He nui nga waahanga hoahoa, mai i te rua o nga ringa taapiri ki te ringa kotahi me nga tohu o te waatea.

Ahakoa te maha o nga tono ka taea, ka noho tonu enei waahanga kua whakanuia hei taputapu utu nui, he rite ki nga moata mariko o enei ra. Ka taea e nga kaimahi ahumahi te kaha ake te whakahaere i nga miihini, ka taea e nga roopu rapu-me-whakaoranga te whakatere tere i nga pakaru, ka taea e nga tohunga rongoa te awhina tere. Ko nga mahi o ia ra mo te iwi whanui ka kaha ake te whakahaere ma te awhina o enei peka.

I te mea kei te ahu whakamua tonu nga kairangahau i roto i te ao o te kaha ake o te tangata, kei te wa kei te heke mai he oati mo te ao karekau e herea etahi atu peka ki te pakimaero putaiao engari ka tino kitea.

Kaupapa: prosthetics, robotics