Kei te Mahere a Reliance Industries i nga haumi nunui ki West Bengal

Ko Reliance Industries, i aratakina e te tiamana a Mukesh Ambani, kua whakapumautia he haumi nui mo te ₹45,000 crore i West Bengal. I tua atu i tenei, kei te whakamahere ano te roopu ki te haumi i etahi atu Rs. 20,000 crore mo nga tau e toru e whai ake nei. I panuitia tenei korero i te 7th Edition o Bengal Global Business Summit i Kolkata.

I kii a Ambani ko te nuinga o te haumi ka aro ki nga waahanga matua e toru - te waea, te hokohoko, me te koiora. Na te tere o te huri o Jio Fiber me te Air Fibre, e whai ana a Reliance ki te huri i nga kaainga katoa o Bengal hei kaainga atamai. Ko tenei huringa ko te hanga mahi hou me nga huarahi kaipakihi mo nga miriona taangata o te rohe. I kii a Ambani i tana tino pai, e kii ana kei a Bengal te kaha ki te kukume i nga taranata tino rangatira ehara i a Inia anake engari mai i te ao katoa.

Ko Reliance Retail, he apiti o Reliance Industries, ka whakawhanui ano i ona tapuwae ki West Bengal. E whakaaro ana te kamupene ki te whakanui ake i te maha o nga toa hokohoko mai i te 1000 ki te 1200 i roto i nga tau e rua e whai ake nei. Ko te tumanako ka tautokohia e te rau o MSMEs (Micro, Small, Medium Enterprises) me te whakarato ki a ratou he tohanga toha puta noa i Inia.

I whakanuia ano e Ambani te pono o Reliance ki te koiora. Ko te roopuu kua noho hei kaihanga koiora-koiora nui rawa atu o Inia, ma te whakamahi i ana ake hangarau hangarau taketake. I panuitia e Ambani nga mahere ki te whakatu i nga tipu biogas (CBG) 100 i roto i nga tau e toru e whai ake nei, ma te whakamahi i nga toenga ahuwhenua me te para pararopi. I tua atu, ka awhina a Reliance i nga kaiahuwhenua ki te ngaki i nga maara hiko i runga i te waahanga nui, me te awhina ki te whakaheke i nga tuku waro me te whakaputa hamuti waro.

Na enei haumi i roto i te waea waea, te hokohoko, me te koiora, e whai ana a Reliance Industries ki te whai waahi ki te whai oranga tahi, te auahatanga hangarau, te whakauru, me te noho pai o nga tangata o Bengal.

FAQ

He aha nga waahi ka whakamaherehia e Reliance Industries ki te whakangao ki West Bengal?

Kei te whakamahere a Reliance Industries ki te whakangao i nga waahi o te waea waea, te hokohoko, me te koiora i West Bengal.

E hia nga toa hokohoko ka whakaritea e Reliance ki West Bengal?

Reliance Retail, he apiti o Reliance Industries, e whakaaro ana ki te whakanui ake i te maha o nga toa hokohoko mai i te 1000 ki te 1200 i roto i nga tau e rua e whai ake nei.

He aha te mahere a Reliance mo te mahi koiora?

Ko te whai a Reliance Industries ki te whakatu i nga tipu biogas (CBG) 100 i roto i nga tau e toru e whai ake nei me te awhina i nga kaiahuwhenua ki te ngaki i nga maara hiko i runga i te waahanga nui. Ko enei kaupapa ka awhina i te whakaiti i nga tuku waro me te whakaputa hamuti waro.