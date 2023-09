Te Whakahuri Waea Whakawhitiwhiti: Te Mahi a LAMEA mahi tahi karetao

Te Tirotiro i te Paanga o nga Karetao Mahi tahi a LAMEA ki te Hurihuri i nga Waea Whakawhitiwhiti

Ko te ahumahi waea kei te tata tonu te huringa nui, na te whakamahinga auaha o nga robots mahi tahi, i nga cobots ranei, i te rohe o Amerika Latina, Middle East, me Awherika (LAMEA). Ko enei miihini matatau kei te huri i te waahanga, e tuku ana i te pai o mua, te tika me te hua.

Ko te taenga mai o nga cobots i roto i nga korero waea he tohu mo te whai a te ahumahi ki te mahi auaha. I te tere haere tonu o te hangarau, kei te tohe te rangai waea ki te haere tonu, a, ko te tango i nga cobots tetahi mahi nui mo tenei huarahi. Ko nga Cobots, kaore i rite ki nga karetao tuku iho, he mea hoahoa ki te mahi ki te taha o te tangata, ki te whakarei ake i o raatau kaha, kaua ki te whakakapi. Ko tenei hononga tohutoro i waenga i te tangata me nga miihini e para ana i te huarahi mo te waa hou o te whakawhitiwhiti korero.

I roto i te rohe o LAMEA, ko te whakaurunga o nga cobots ki roto i nga waea waea e whakaatu ana i nga hua pai. Ko te whakamahinga o enei miihini kei te whakaheke i nga mahi, te whakaiti i te hapa o te tangata, me te whakanui ake i nga putanga. Hei tauira, kei te whakamahia nga cobots ki te mahi i nga mahi tukurua penei i te whakahiato me te whakamatautau i nga waahanga, te tuku i nga kaimahi tangata ki te aro ki nga mahi uaua me nga mahi rautaki. Ehara tenei i te whakanui noa i te hua engari ka pai ake ano te kounga o te mahi, na te mea ka kaha nga cobots ki te mahi i nga mahi me te tino tika he uaua ki te tangata te whakatutuki.

I tua atu, ko nga cobots e whakaatu ana he otinga utu-utu mo te umanga waea. Ka taea e ratou te mahi huri noa i te karaka me te kore e hiahia ki te whakakoi, na reira ka tino whakaitihia te wa heke. I tua atu, ka taea e raatau te whakarite ki te mahi i nga momo mahi maha, ka waiho hei taputapu whai kiko ki roto i nga taonga waea. Ma tenei ngawari ka taea e nga kamupene te urutau tere ki te whakarereke i nga hiahia o te maakete, ka whakawhiwhia ki a raatau he whakataetae whakataetae.

Heoi ano, ko te paanga o nga cobots i roto i nga waea waea ka toro atu ki tua atu i te pai o te whakahaere me te penapena utu. Kei te whai waahi nui ano ratou ki te whakarei ake i te haumaru o nga kaimahi. I roto i te umanga whakawhitiwhiti korero, he maha nga wa ka mahia e nga kaimahi nga mahi i roto i nga taiao morearea, ka hapai ranei i nga taputapu kino. Ka taea e nga Cobots te whakahaere i enei mahi morearea, na reira ka whakaiti i te tupono o nga aitua me nga whara i te waahi mahi.

I tua atu, ko te whakamahi i nga cobots e whakatairanga ana i te ahurea o te auahatanga i roto i te umanga waea. I te mea kei te torotoro haere tonu nga kamupene o te rohe o LAMEA i te kaha o enei miihini, kei te hanga huarahi hou ratou ki te whakamahi hangarau hei whakapai ake i a raatau mahi. Ko tenei wairua o te auahatanga e akiaki ana i te ahumahi ki mua, e turaki ana i nga rohe o nga mea e taea ana i roto i nga mahi waea.

Hei whakamutunga, ko te whakaurunga o nga karetao mahi tahi a LAMEA he huringa keemu mo te umanga waea. Ehara i te mea e whakanui ana i te pai o te whakahaere me te haumaru o nga kaimahi engari kei te poipoi ano hoki i te ahurea auaha. I te tipu haere tonu o te ahumahi, ka nui ake te mahi a nga cobots. Ko te wa kei te heke mai o nga whakawhitiwhitinga waea kei te whakauru angitu o te tangata me te miihini, a ko te rohe o LAMEA kei te arataki i tenei rohe hou whakahihiri.