Te Whakahuri Waea Whakawhitiwhiti: Nga Painga o nga Whatunga Waea Mata

Kei te huri huritao te ao whakawhitiwhiti korero, na te taenga mai o nga whatunga muka. I te wa e tipu haere tonu ana te ao mamati, kei te piki haere te tono mo te tuku raraunga tere, pono, me te pai. Ko nga whatunga muka whatu, me o raatau kaha ake, kei te tere te whiriwhiri mo nga hanganga waea, e whakaatu ana i te waa hou mo te honohono.

Ko nga whatunga muka whatu he tino pekepeke whakamua mai i nga punaha-a-parahi tuku iho. Ka whakamahia e ratou nga whenu angiangi o te karaehe, kirihou ranei, e kiia nei he muka whatu, hei tuku i nga raraunga hei putere marama. Ko tenei hangarau he maha nga painga ka waiho hei whiringa ataahua mo nga kaiwhakarato waea me nga kaihoko.

Ko tetahi o nga painga tino nui o nga whatunga muka whatu ko to raatau tuku raraunga tere. Ka taea e te muka optics te tuku raraunga nui ake i nga tere teitei ake i nga waea parahi tawhito. He tino painga tenei i roto i te ao matihiko o enei ra, kei te piki haere tonu te hiahia mo te ipurangi tere me nga ratonga raraunga. Ahakoa kei te tarere i nga riipene whakaata-tiketike, te whakahaere huihuinga ataata, te whakamahi ranei i nga tono a-kapua, ka taea e nga whatunga muka whatu te whakahaere i enei mahi whakakaha raraunga ma te ngawari.

Ko tetahi atu painga o nga whatunga muka whatu ko to raatau bandwidth nui ake. Ko te Aratuku e pa ana ki te nui o nga raraunga ka taea te tuku i roto i te waa kua whakaritea. He nui ake te whanui o nga taura muka i nga taura parahi, ko te tikanga ka nui ake te kawe raraunga. He tino whai hua tenei mo nga pakihi e hiahia ana ki te tuku tere me te pai o nga raraunga nui.

Ko nga whatunga muka whatu e tuku ana i te pono. Kaore i rite ki nga taura parahi, ka pangia e nga ahuatanga o te rangi me te pokanoa hiko, ka kore e taea e nga taura optic ki enei take. Ko te tikanga ka taea e ratou te whakarato i tetahi hononga pumau me te pono, he mea nui mo nga pakihi me nga kaihoko e whakawhirinaki ana ki o raatau ipurangi me nga ratonga raraunga.

I tua atu, he haumaru ake nga whatunga muka whatu i nga whatunga parahi tuku iho. Ko nga raraunga ka tukuna i runga i nga taura muka he tino uaua ki te haukoti, na enei whatunga he huarahi haumaru ake mo te tuku korero tairongo. He mea tino nui tenei haumarutanga i roto i te tau kei te tipu haere nga tuma ipurangi.

Ka mutu, he pai ake te utu o nga whatunga muka whatu mo te wa roa. Ahakoa he nui ake te utu whakaurunga tuatahi i tera o nga whatunga parahi, na te pai ake o nga mahi me nga utu tiaki iti o nga whatunga muka whatu ka pai ake te ohanga i roto i te waa. I tua atu, i te mea kei te tipu haere tonu te tono mo nga ratonga raraunga tere, ka nui te utu o te haumi ki nga hanganga muka.

Hei whakamutunga, ko nga painga o nga whatunga muka whatu kei te huri i te umanga waea. Na te tere tere o te tuku raraunga, te bandwidth nui ake, te ti'aturi pai ake, te whakapai ake i te haumarutanga, me te whai hua o te utu, kei te tere haere nga whatunga muka whatu hei whiriwhiri mo nga hanganga waea. I a tatou e anga whakamua tonu ana ki te ao matihiko, e kore e taea te whakanui i te mahi a nga whatunga muka whatu ki te hanga i te wa kei te heke mai o nga mahi waea. Kei konei te hurihanga muka whatu, a kei te huri i te huarahi e hono ai tatou ki te ao.