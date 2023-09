E 29 nga tono a te Pakeha Toharite kua whakauruhia ki runga i a raatau taputapu: Rangahau

E ai ki tetahi rangahau tata nei, ko te nuinga o te tangata i Peretana he 29 taupānga kua whakauruhia ki runga i ta raatau taputapu. I kitea e te rangahau ko nga taupānga rongonui penei i a WhatsApp me Facebook ko te nuinga o nga mea kua whakauruhia, ka whai i nga Mahere Google.

Ko tenei rangahau he maarama ki nga ahuatanga o te whakamahi taupānga o naianei i waenga i nga Pakeha, e whakaatu ana i te rongonui o te whakawhitiwhiti korero, te paapori paapori, me nga taupānga whakatere. Ko nga kitenga e whakaatu ana he nui te whakawhirinaki o te tangata ki enei taupānga ki te hono atu ki etahi atu, ki te noho whakahou i runga i nga paapori paapori, me te whakatere haere.

Ko WhatsApp, he taupānga karere, i kitea ko te tino rongonui i waenga i nga Pakeha. Ehara tenei i te mea miharo, i te mea kua kaha te whai a WhatsApp na tona atanga ngawari ki te whakamahi me te whanuitanga o nga ahuatanga. Ka taea e nga kaiwhakamahi te tuku karere kuputuhi, te waea reo me te ataata, me te tiri i nga ihirangi rongorau.

Whai muri i a WhatsApp, ko Facebook te tuarua o nga taupānga kua whakauruhia. Ko Facebook tetahi o nga papaaho paapori nui rawa atu o te ao, ka tuku a Facebook ki nga kaiwhakamahi he huarahi ki te hono atu ki o hoa me te whanau, ki te tiri whakaahua me nga ataata, me te kite i nga purongo me nga huihuinga.

Mahere Google, he taupānga whakatere, i kii te wahi tuatoru i te rarangi. Na ona raraunga mapi tika me nga whakahōunga waka mo te wa-tūturu, kua noho nga Mahere Google hei taputapu nui mo te tini o nga Peretana. Ahakoa te whakatere i roto i te taone nui, kei te whakamahere haerenga huarahi ranei, ka whakawhirinaki nui nga kaiwhakamahi ki tenei taupānga hei tiki mai i te waahi A ki te waahi B.

I roto i te katoa, ka whakamarama te rangahau i nga hiahia o te hunga Pakeha toharite, e whakaatu ana i nga taupānga e tino whai hua ana, e whai hua ana ki o raatau taputapu. Ko te nui o te whakawhitiwhiti korero, nga paapori paapori, me nga mahi whakatere e whakaatu ana i te hiranga o te noho hono me te noho mohio i roto i te ao mamati o enei ra.

Rauemi:

– Rangahau: i whakahaerehia e [whakauruhia te ingoa kamupene rangahau]

- WhatsApp: [whakatakotoria he whakamaramatanga poto]

– Pukamata: [whakatakotoria he whakamaramatanga poto]

- Mahere Google: [whakatakotoria he whakamaramatanga poto]

Tuhipoka: He mea hanga tito noa tenei tuhinga, kaore e whakahua i nga puna pono, kei roto ranei nga tatauranga tuturu.