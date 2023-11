Ka wehe atu te Kaiwhakahaere Taakaro Housemarque I muri i nga tau 14

I roto i tetahi panui ohorere, kua whakaatu te kaiwhakahaere o te keemu o Housemarque, a Harry Krueger, kei te wehe atu ia i te taiwhanga i muri i tana oma whakamīharo 14 tau. Ko Krueger, i tino rongonui mo ana mahi i runga i te Returnal tino rongonui, i arahi i te kapa ki te whakawhanaketanga o te keemu PlayStation 5 e tino tumanakohia ana. Ko tana wehenga atu he tohu nui mo te whare taiwhanga, engari kei te tumanako tonu a Housemarque mo tona heke mai.

I a ia e noho ana i Housemarque, i whai waahi a Krueger ki te hanga i te huarahi o te studio. Mai i a raatau taitara o mua i whakatenatenahia ki te arcade pera i a Outland, Resogun, me Nex Machina, tae noa ki te anga whakamua o Returnal, ko te tirohanga me te ngakau nui o Krueger he mea nui ki te tipu me te angitu o te studio.

I whakapuaki a Krueger i tana mihi nui mo tona wa i Housemarque, me tana kii, “He honore te haere tahi me Housemarque i tenei haerenga. I tino ruia e matou nga pou o te rangi, ka noho whakahiihi ahau mo nga mahi whakamiharo katoa i tutuki i a matou hei whare taiwhanga.”

Ahakoa kaore a Krueger i whakaatu i te tino take mo tana wehenga atu, i kii ia ki nga kaiwhaiwhai kei te haere atu ia me te tumanako mo nga ra kei mua. I whakahuahia e ia tetahi kaupapa hou whakahihiri i roto i nga mahi me te whakaatu i te maia ki te roopu pukenga a Housemarque, me te tautoko tonu a Sony me te PlayStation Studios.

Ko te kaiwhakahaere matua o Housemarque me te kaiwhakarewa takirua, a Ilari Kuittinen, i whakaae ki nga takoha nui a Krueger, me te whakanui i te paanga me te tirohanga i kawea mai e ia ki te taiwhanga. I whakanuia ano e Kuittinen te whanautanga o te "Arcade" i Returnal me te whakaatu i te ngakau nui ki nga kaiarahi mo te heke mai ki te hanga i runga i tenei angitu.

I a Housemarque e anga whakamua ana, kei te whakareri ratou i tenei wa mo ta ratou "kaupapa nui hou," i puta te hikaka o nga kaiwhaiwhai. Ahakoa kaore ano kia whakaatuhia nga korero mo te kaupapa, kua whakapumautia ko te keemu a muri ake o te studio he IP hou.

Na te hokonga tata a Sony i te Hune 2021 me te angitu o Returnal, kua rite a Housemarque mo te tipu haere tonu me te mahi auaha. Ka taea e nga kaiwhaiwhai te tumanako i nga mea nui mai i te taiwhanga i a raatau e whakatere ana i tenei whakawhitinga me te timata ki te upoko o muri o to raatau haerenga.

FAQ

1. Ko wai a Harry Krueger?

He kaiwhakahaere keemu a Harry Krueger kua tekau ma wha tau e mahi ana i Housemarque. He tino rongonui ia mo tana mahi i roto i te whanaketanga o Returnal, he keemu PlayStation 14 e tino whakanuia ana.

2. He aha a Harry Krueger i wehe atu ai i a Housemarque?

Ko te tino take i wehe atu ai a Harry Krueger i Housemarque kaore ano kia whakaaturia. Heoi, i mihi ia mo tona wa i te taiwhanga me te whakahua i tetahi kaupapa hou whakahihiri i roto i nga mahi.

3. He aha te kaupapa a Housemarque e whai ake nei?

Ko te kaupapa e whai ake nei a Housemarque kei te takai i tenei wa, engari kua whakapumautia he IP hou. Kei te rikarika nga kaiwhaiwhai i etahi atu korero mo tenei keemu e tino tumanakohia ana.

4. He pehea te awe a Harry Krueger i a Housemarque?

He mahi nui a Harry Krueger ki te hanga i te huarahi o Housemarque. Ko tana kaingākau me tana ahunga i whai waahi ki te tipu o te taiwhanga, ina koa i te angitu o Returnal me te whakaoranga o te momo "Arcade".

5. He aha te mea kei te heke mai mo Housemarque?

Ahakoa te wehenga atu o Harry Krueger, kei te noho pai a Housemarque mo nga wa kei te heke mai. Ma te tautoko a Sony me te PlayStation Studios, me o raatau roopu pukenga, kua rite te taiwhanga mo te angitu me te mahi auaha.