Ko te Takahanga Kore I Te Whakamarama Ka Maere Te Rangatira Motu o Strasbourg Ka Ohooho

He raruraru i Strasbourg i noho pohehe te rangatira waka. I tuki tetahi meteorite i whakapaehia i runga i te tuanui o te waka e tu ana, ka waiho he kohao 20-inihi i muri mai. I puta te aitua i te Noema 20, 2023, a kua tino arohia na te ahua rereke.

I tu te motoka i runga i te huarahi ata noho i te wa i paheke mai ai te mea kaore i mohiotia mai i te rangi, ka werohia te tuanui o te waka ano he maripi wera i roto i te pata. Waimarie, karekau he tangata i roto i te motoka i te wa i pa mai ai, kia kore ai e whara.

I tere te karanga a nga tohunga ki te tirotiro i te mea ngaro. Ahakoa ko nga aromatawai tuatahi e tohu ana ko te meteorite te take, me mahi ano he tātaritanga hei whakapumau i tenei whakapae. I tenei wa, kua mau te ngakau o te tangata whenua ki taua aitua, e whakaaro ana mo te takenga mai o te taonga o te rangi i mate nui ai te waka.

Ahakoa ehara i te mea tino noa te hinganga o te meteorite, he onge noa enei ahuatanga, he maha nga wa ka puta te miharo me te hiahia. Ko te kore ohorere o nga mea o te rangi e rere ana ki to tatou ao, he whakamaumahara ki te whanui me te mea ngaro o te ao.

Ko nga kainoho o Strasbourg e korero ana i o raatau wheako me o raatau ariā mo te huihuinga i runga i nga papaaapori pāpori, e whakaatu ana i te miharo o te marea ki nga mea kaore i whakamaramatia. I tenei wa, ka waiho te rangatira o te motuka ki te tohe i muri mai o te aitua, i a ratou e whakatere ana i te huarahi inihua me te whakatika i to raatau waka kua pakaru.

I te wa e haere tonu ana nga rangahau, ko te tumanako a nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki te aitua me te whakamarama i te takenga mai o te meteorite whakapae. Tae noa ki tera wa, ko tenei huihuinga whakamiharo hei whakamaumahara kia noho mohio me te tuwhera ki nga mea whakamiharo kei tua atu o to tatou ao.

FAQ

He aha te meteorite?

Ko te meteorite he parapara totoka i ahu mai i te waahi, ka ora tonu i tana haerenga i te hau o te Ao kia tae atu ki te mata o te ao.

He rite tonu te hinga o te meteorite?

Ahakoa ehara i te mea ohorere te hinganga o te meteorite, he huihuinga onge e kapohia ana e te iwi na te mea he ahurei, he tino whakamataku hoki.

Ka ahatia i te wa e pa ana te meteorite?

Ina pa ana te meteorite ki runga i te mata o Papa, ka tukuna e ia te nui o te kaha, ka pakaru pea nga hanganga, te rohe ranei.