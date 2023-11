He uaua ki te whakapono, engari Ko te Poutohu o Zelda: Ocarina of Time kei te whakanui i tana huritau 25 i tenei ra. Mena ka pakeke koe, ehara i te mea ko koe anake. Kei te maumahara tonu ahau ki te ihiihi me te wawata e pa ana ki te tukunga o te 3D Zelda tuatahi a Nintendo i hoki mai i te tau 1998. I te mea he powhiriwhiri o te wahanga o mua, He Hononga ki mua, kare au e tatari kia eke oku ringa ki runga i a Ocarina of Time.

I waimarie ahau ki te whai waahi ki te takaro me te arotake i te keemu i etahi ra i mua i tana tukunga mana. Ka maumahara ahau ki te whakapau i nga haora maha ki te rumaki ki te keemu, ki te whakatere i te ao whakamiharo o Hyrule, me te wheako i nga korero epic. Ko te whakawhiti ki nga whakairoiro 3D he maamaa, a ko nga miihini o te taakaro i pakaru i te whenua mo tona wa.

Ki te haere ki raro i te ara maumahara me te whakahiato i aku maharatanga o aua ra o mua, i toro atu ahau ki oku hoa o mua mai i IGN64. I maumahara tahi matou mo te ihiihi e pa ana ki te tukunga o te keemu me nga haora roa e takaro ana. I whai mana ano matou ki te takaro i te hanga arokite i tetahi huihuinga Zelda i Seattle e kiia nei ko te Zelda Summit.

Ko tetahi korero whakahirahira i puta mai i a maatau korero ko te waahi o te toto i te timatanga o te keemu. I a ia e whawhai ana ki a Ganon, ka tukuna e ia he toto whero ina whiua. Heoi, i muri mai ka hurihia tenei ki te "werawera" kakariki i roto i nga putanga o muri o te keemu. Akene i maaharahara a Nintendo mo te reanga o te keemu, i te whakaaro noa ranei kaore i rite ki o raatau tirohanga.

Ma te titiro whakamuri, he waahi motuhake a Ocarina of Time i roto i nga hitori o te petipeti. Ehara i te mea i whakakaha noa Te Poutohu o Zelda franchise hei ingoa whare engari i turaki ano i nga rohe o nga mea ka taea ki te petipeti. Ko tana ao ruku, nga ahuatanga maumahara, me nga korero pakiwaitara hopu i te miriona o nga kaitakaro huri noa i te ao.

I a tatou e whakanui ana i te huritau 25 tau o tenei keemu aroha, me whai waahi ki te maioha ki nga paanga kua pa ki te umanga me nga maharatanga kua mahia e ia mo nga kaitoro maha. Kia ora whanau, Ocarina of Time!

Pātai Auau

1. Ko Ocarina of Time te kēmu Zelda pai rawa atu?

He rereke pea nga whakaaro, engari he maha nga whakaaro ko Ocarina of Time tetahi o nga keemu Zelda pai rawa atu. Ko tana whakaari auaha, he korero hohonu, me nga tirohanga whakamiharo i whakatauhia he paerewa hou mo te raupapa.

2. Ka taea e au te takaro i te Ocarina of Time i runga i nga papatohu hou?

Ae, i tukuna ano a Ocarina of Time i nga wa maha i muri i tana whakarewatanga tuatahi i runga i te Nintendo 64. Kei te waatea inaianei i runga i te Nintendo 3DS, ka taea te takaro i runga i te Nintendo Switch na roto i te ratonga Nintendo Switch Online.

3. I pehea te awe o Ocarina of Time ki nga keemu Zelda e heke mai nei?

Na Ocarina of Time i whakatakoto te turanga mo nga keemu Zelda a meake nei ma te whakauru i nga momo miihini me nga ahuatanga kua noho hei matua o te raupapa. Ko tana aro ki te tuhura, te whakaoti panga, me te korero pakiwaitara ruku i awe i nga taitara Zelda o muri mai.

4. He aha te take i kiia ai ko Ocarina of Time he tino taonga petipeti?

Ko te Ocarina of Time e whakanuia ana mo ana mahi whakaari auaha, tangi ataahua, me nga ahuatanga maumahara. I angitu te whakamaori i te tauira Zelda aroha ki roto i te ao 3D, i hanga he wheako petipeti e kore e warewarehia.

5. Kei kona ano etahi mahere mo te putanga o Ocarina of Time?

Ahakoa karekau he korero tika mo Ocarina of Time, i whiwhi te keemu i tetahi kairiiwhi wairua i roto i te ahua o Te Poutohu o Zelda: Te Maama a Majora. Kei te pupuri a Majora's Mask i te maha o nga huānga takaro me nga miihini i whakauruhia ki Ocarina of Time i te wa e tuku ana i te korero ahurei me te pouri ake.

Kia mahara ko nga korero e whakaratohia ana i tenei FAQ i ahu mai i nga matauranga e waatea ana i tenei wa, a tera pea ka whakarereketia.

