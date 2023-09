Americana Motor Hotel: He Retro-Futuristic Oasis i runga i te huarahi 66

Kei roto i te taone ataahua o Flagstaff, kua huri te Americana Motor Hotel i nga wa tata nei, ka mau mai te ahua o te retro-futurism ki tenei tohu whenua rongonui o te huarahi 66. Ka arahina e Practice Hospitality, he kamupene whakahaere hotera rongonui, inaianei ka tukuna e Americana Motor Hotel nga manuhiri he wheako e kore e warewarehia me tana hoahoa ahurei, nga whakaurunga whakaaro, me te waahi tuatahi.

He mea whakahihiri mai i nga mea whakamiharo o Flagstaff me nga hitori nui o te marama, ko te hoahoa o Americana Motor Hotel he whakakotahitanga o te nostalgia o waenganui o te rautau me nga mea rerehua hou. Ko Andrew Alford, te kaihoahoa matua, i whakauruhia nga tae maia, nga tauira ahuahanga, me nga mea toi i whakaaweahia e te whenua a tawhio noa. Ko tenei aro ki nga korero ka hanga i te ahua ohorere, me nga tohutoro huna mo te arorangi me te huarahi 66 puta noa i te rawa.

Ko nga rūma manuhiri o Americana Motor Hotel e whakaatu ana i te ahua o te ahua o te ao, me te whakakotahi i nga tangi whenua mahana me nga kakano rakau me nga kakano taonga. Ko nga whariki karu-kanohi me nga karaehe awhiowhio, mahunga e maumahara ana ki nga kakahu hikareti o te tau 1970, me nga mahi toi taketake e whakanui ana i nga ngahere konifero rongonui o Flagstaff ka hanga i te ahua ahurei me te hihiri. Ahakoa nga taputapu kaukau me te taera ma i whiriwhiria hei whakanui i nga taputapu taunga a Apollo mo te marama o NASA.

Ko te whare o te hotera e manaaki ana i nga manuhiri me te whatanga pukapuka haerenga tawhito, me te taapiri i te pa o te nostalgia ki te wheako takiuru. E waatea ana nga kaimahi mohio ki te tuku korero mo te rohe, a, ko te tomokanga kei te noho pai, nga keemu poari, me te waahi hokohoko e mau ana i nga tini taonga me nga taonga. Ka taea hoki e nga manuhiri te whakamahi i te hakari a-iwi, he mea whakauru ki nga putanga hiko, kia tino pai mo te mahi mamao.

Kei waho, kei te Americana Motor Hotel tetahi papaa whanui, ka taea e nga manuhiri te whakangawari ki te taha o te puna wai wera huri noa i te tau, ki te takaro i nga keemu iari, ki te okioki i roto i te hammock, ki te kohikohi ranei i nga waahi ahi ki te korero i nga korero haerenga. Ka maioha te hunga kaingākau ki te taiao ki nga telescope e waatea ana mo te matakitaki whetu me nga paihikara e tukuna ana mo te tirotiro i te taone nui.

He hotera atawhai mo nga kararehe, ka mihi a Americana Motor Hotel i nga hoa huruhuru o nga rahi katoa. Ko te "Barkyard" kua taiapatia o te whare he waahi haumaru mo nga kararehe ki te toro i o ratou waewae, engari ma te teihana horoi kuri pai e whakarite kia noho ma, kia noho humarie. I tua atu, ka kitea te whakapumautanga o te hotera ki te oranga tonutanga i roto i tana kowhiringa o nga inu konumohe kēne, nga ipu wai ka taea te whakamahi, me te whakatoi whenua tauraki.

Ko Flagstaff, e mohiotia ana ko te "City of Seven Wonders," e tuku ana i nga huarahi mutunga kore mo te haerenga. Ahakoa te toro atu ki te Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Lowell Observatory, ki tetahi o nga waahi o waho o te rohe, ka noho a Americana Motor Hotel hei puni turanga mo te torotoro. I muri i te ra o te hikoi, te hikareti, te tirotiro ranei i nga mea whakamiharo o te taiao, ka taea e nga manuhiri te hoki ki te whakamarie o Americana Motor Hotel me te okioki i roto i ona ruma kua oti te whakarite.

Ki te ako atu mo Americana Motor Hotel me te whakarite rahui, toro ki ta raatau paetukutuku i americanamotorhotel.com waea atu ranei ki 928.833.3060.

Rauemi:

– Paetukutuku hotera (americanamotorhotel.com)

– paetukutuku Practice Hospitality (practice-hospitality.com)