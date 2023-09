Te Popokorua Ahi Whero: He Momo Invasive Hou i Uropi

He rangahau tata nei kua kitea ko te popokorua ahi whero, e mohiotia ana ko Solenopsis invicta, kua kitea i Uropi mo te wa tuatahi. No Amerika ki te Tonga, kua horapa tere tenei momo whakaeke ki te United States, Mexico, Caribbean, Haina, me Ahitereiria i te rau tau kua hipa. Inaianei kua tae ki Sicily, Itari.

Ko nga popokorua ahi whero e mohiotia ana mo te pukuriri me o ratou wero ka puta te mamae me te mate mate mate. Ka taea hoki e ratou te kino ki nga hua me nga rauwiringa kaiao o te rohe. Kua kitea e nga kairangahau e 88 nga kohanga popokorua ahi whero e tata ana ki te taone nui o Syracuse i Sicily, e 5 heketea te rahi o te rohe. E ai ki te kaituhi matua a Mattia Menchetti, he ohorere te kimi i tenei momo i Itari engari ehara i te mea ohorere.

Ahakoa i kitea i mua nga popokorua ahi whero i roto i nga hua kawemai i Spain, Finland, me te Netherlands, koinei te koroni tuatahi i whakapumautia i Uropi. I kitea nga koroni i tetahi takiwa o te taone o Syracuse, engari kaore i te maarama i pehea te wa i tae atu ai ki reira. E whakapono ana nga kaiputaiao kua tae pea nga popokorua ki tetahi waahi whakawhiti me nga mahi nui a te tangata, penei i te tauranga o te taone nui. Ko nga purongo a-rohe e tohu ana i te pikinga o nga wero popokorua mai i te tau 2019.

E ai ki te tātaritanga ira ka horapa mai nga popokorua mai i te United States, i Haina ranei, ko te Solenopsis invicta he momo urutomo. Ka whakatupato nga kairangahau ka tere ka horapa nga popokorua puta noa i Uropi, i te mea ko te 7% o te whenua, tae atu ki nga taone nui, he ahuarangi pai mo te momo.

Ko nga momo whakaeke penei i te popokorua ahi whero he nui nga paanga ohaoha me te kaiao. E ai ki te ripoata a te Kotahitanga o nga Whenua o te Ao, ko te utu mo te ao mo te $423 piriona iti rawa ia tau, te turaki i nga tipu me nga kararehe ka ngaro, ka whakawehi i te noho kai, me te whakapataritari i nga aitua taiao.

