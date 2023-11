Whero Dead Redemption II Kei te tumanako tonu nga kaiwhaiwhai mo te 60fps i runga i te PlayStation 5

Ko nga kaiwhaiwhai Red Dead Redemption II kei te tatari marie ki te tuku i te whakahou 60fps mana mo te PlayStation 5. Ahakoa kua puta nga kerēme ka taea te whakatutuki i te 60fps, kaore he tikanga raima i whakaratohia e Rockstar Games, ka waiho nga kaiwhaiwhai ki te whakaaro me te rapu mo etahi atu otinga. .

Ko te kaiwhakamahi Twitter a @illusion i korero tata nei tetahi ataata e whakaatu ana i te Red Dead Redemption II e rere pai ana i te 60fps i runga i te PlayStation 5, e whakaputa ana i te harikoa o nga kaiwhaiwhai. Heoi, he mea ngaro tonu te tikanga i whakamahia hei whakatutuki i tenei reiti anga whakamihi. Kua aro nui te riipene whakaata, me nga kaiwhaiwhai me nga kaitautoko o etahi atu papaaho petipeti e uru mai ana ki te korerorero.

He maha nga kaiwhaiwhai kua whakapuaki i to ratou pouri mo te kore tautoko a Rockstar mo te 60fps mana mo te PlayStation 5. Ko nga whakapae mo te take i muri mai i tenei awhe mai i nga awangawanga mo nga kaupapa whai hua ka taea e nga kaiwhakawhanake ki te aro ki etahi atu kaupapa. Ahakoa he ngawari ki te whakahee i nga kaihanga, he mea nui kia mahara kei te aro tonu ratou ki etahi atu mahi.

Hei taapiri i te tawai ki te whara, i pouri nga kaiwhaiwhai i te wa i tukuna he papaki 60fps i tera marama mo te Red Dead Redemption taketake hei utu mo tana waahanga e tino tumanakohia ana. Ko etahi o nga kaiwhaiwhai i whakaatu i to ratou pouri i runga i nga huihuinga ipurangi, i te pouri i te waahi kua ngaro mo te wheako petipeti maeneene i roto i te keemu rongonui o te ao tuwhera.

I te wa e tatari ana mo te wa e whai ake nei o te kaporeihana rongonui a Rockstar, Grand Theft Auto VI, ka tipu haere, he kikokore te manawanui o nga kaiwhaiwhai. Ahakoa e mohio ana nga kaiwhaiwhai ki te hiahia mo nga kaiwhakawhanake ki te whakarite i o raatau kaupapa, ko te kore o nga whakahoutanga me nga waka tere mo te GTA VI ka taapiri noa i te pouri.

I tenei wa, ka haere tonu nga kaiwhaiwhai Red Dead Redemption II ki te rapu huarahi ki te whakatutuki i te 60fps i runga i te PlayStation 5, me te tumanako ka tukuna e Rockstar Games tetahi whakahou mana hei whakarei ake i o raatau wheako petipeti. Tae noa ki tera wa, ka haere tonu te rapu whakautu, ka koa nga kaiwhaiwhai i nga waa poto o te taakaro maeneene ka puta mai.

-

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He whakahou mana 60fps mo Red Dead Redemption II i runga i te PlayStation 5?

Kao, karekau he whakahou mana 60fps mo te Red Dead Redemption II i runga i te PlayStation 5.

2. Ka taea e Red Dead Redemption II te rere i te 60fps i runga i te PlayStation 5?

Ahakoa he kerēme mo te whakatutuki i te 60fps i runga i te PlayStation 5, kaore he tikanga raima i tukuna e Rockstar Games.

3. He aha te take kaore i tukuna e Rockstar Games he papaki 60fps mo Red Dead Redemption II i runga i te PlayStation 5?

Ko te take i muri i te kore o te whakahou 60fps mana mo te Red Dead Redemption II i runga i te PlayStation 5 kaore e mohiotia. Ko nga whakapae ka puta mai i nga awangawanga e pa ana ki nga kaupapa whai hua ka taea e nga kaiwhakawhanake ki te aro ki etahi atu kaupapa.

4. I tukuna he papaki 60fps mo te Red Dead Redemption taketake?

Ae, i tukuna he papaki 60fps mo te Red Dead Redemption taketake i tera marama. Heoi, i pouri nga kaiwhaiwhai na te mea i tumanako ratou ka pa ano te papaki ki te Red Dead Redemption II.

5. He korero ano kei runga i te Whanako Nui VI?

I tenei wa karekau he korero whaimana, he whakamohiotanga ranei mo Grand Theft Auto VI. Kei te tatari marie nga kaiwhaiwhai i nga korero mai i Rockstar Games e pa ana ki te waahanga e tino tumanakohia ana.