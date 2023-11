Nga Whanonga Kiore me te Mahi Roro: Te Whakatau i te Hononga

By

Ko nga kiore he kararehe tino kaha, he maha nga wa ka uru ki nga momo nekehanga me nga whanonga. Ahakoa te whakapaipai, te hongi, te whakakorikori ranei i o ratou pahau, ka whakaputa enei mahi i nga tohu neural ka puta puta noa i nga rohe rereke o te roro. Ahakoa e whakaatu ana enei tohu ki nga mahi a te kiore i ia wa, i ia wa, kei te kore e kitea te tino tikanga.

I roto i te rangahau whenua, i hangaia e nga kairangahau o HHMI's Janelia Research Campus he taputapu e kiia nei ko te Mahere Mata, e whakamahi ana i nga hononga neural hohonu ki te whakatu hononga i waenga i nga nekehanga kanohi o te kiore (kanohi, pawai, ihu me te waha) me te mahi neural i roto i te roro. Ma te mohio ki te hono o enei whanonga ohorere ki nga tohu roro-whanui, ka tumanako nga kaiputaiao ki te wetewete i nga mea ngaro o te tohu neural.

Ko Atika Syeda, he tauira paetahi i roto i te Stringer Lab me te kaituhi matua o te rangahau, e whakamarama ana i te whainga: ki te tautuhi i nga whanonga e whakaatuhia ana i roto i nga rohe roro motuhake me te whakapai ake i nga tikanga aroturuki. Ko nga mahi o mua a Janelia Group Leaders Carsen Stringer me Marius Pachitariu i whakaatu ko te ahua ohorere o te mahi roro na enei nekehanga ohorere. Heoi ano, kei te kore e tino maramatia nga tikanga o raro.

Ko te whakawhanaketanga o te Mapi-kanohi e tohu ana i te ahunga whakamua nui ki te wetewete i nga tohu roro-whanui. Ma te whai me te tātari i nga nekehanga kanohi, ka taea e nga kairangahau te mohio ki nga whanonga me nga mahi motuhake e tohuhia ana e nga neurons. Ka whakatuwherahia e tenei taputapu nga huarahi hou mo te hura i te hononga whakahirahira i waenga i nga whanonga kiore me te mahi roro.

I te wa e haere tonu ana te rangahau, e tumanako ana nga kaiputaiao ma te maarama ake ki enei hononga ka whakamarama i te mahi a te roro me te whakamahi i nga korero mai i nga nekehanga kanohi. Ma te wetewete i te ahua neural o nga whanonga, ka kaha tenei rangahau ki te ahu whakamua i o tatou mohiotanga mo te mahi roro me te whakarato matauranga nui mo nga rangahau a meake nei.

FAQs

Q: He aha te Mahere Mata?

Ko te Mahere kanohi he taputapu i hangaia e nga kairangahau i Janelia Research Campus o HHMI. Ka whakamahia e ia nga hononga neural hohonu ki te whakarite hononga i waenga i nga nekehanga kanohi o te kiore me nga mahi neural i roto i te roro.

P: He aha te hiranga o te ako i nga whanonga kiore me te mahi roro?

Ma te ako i nga whanonga kiore me nga mahi roro ka taea te whakaatu i nga whakaaro nui mo te mahi a te roro me te whakaatu korero. Ma te mohio ki te ahua neural o nga whanonga motuhake, ka kaha ake te maarama o nga kairangahau mo te mahi roro.

P: He pehea te mahi Mahere kanohi?

Mahere kanohi ka whai me te wetewete i nga nekehanga kanohi, penei i te kanohi, te pakupaku, te ihu me te waha, i roto i nga kiore. Ka hono i enei korero ki nga mahi neural i roto i te roro, e whakaatu ana i nga whakaaro ki nga whanonga e tohuhia ana e nga rohe roro motuhake.

P: He aha nga tono ka taea e tenei rangahau?

Ko tenei rangahau ka kaha ki te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te mahi roro, ka whai paanga pea ki nga momo waahi, tae atu ki te neuroscience, hinengaro, me te rongoa. Ka whai waahi pea ki te ahu whakamua ki te mohio ki nga mate o te roro me te whakawhanake i nga rongoa kua whakaritea.