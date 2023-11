Te Wa Hou o te Rorohiko Ahumahi: Te Whakataki i te Rahipere Pi 5 Paewhiri PC a EDATEC

I roto i te nekehanga o te whenua, kua whakarewahia e EDATEC tana hua ahumahi tuatahi i runga i te Raspberry Pi 5. Ko tenei PC panui hou, e wātea ana i roto i te 7 me te 10-inihi rereke, he mea tino hangaia mo nga tono ahumahi. Ko te utu mo te $258, ka tukuna he kete whakamīharo kei roto ko te Raspberry Pi 5 me te 8GB o te RAM, ka waiho hei otinga kaha me te whai kiko mo nga hiahia rorohiko ahumahi.

Kei te papapae PC he LCD TFT teitei me te rama rama LED, e whakarato ana i nga tirohanga koi me nga tae hihiri. Ko te tauira 7-inihi e whakanui ana i te taumira o te 1024x600, i te mea ko te momo 10-inihi nui ake e tuku ana i te taumira tino whakamiharo o 1280x800. Ko nga mata e rua e tautoko ana i te taumahinga pa-maha 10, e taea ai te taunekeneke me te tino tika.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino whakamere o te papapae EDATEC PC ko tona kaha mo te tatūnga aroturuki-toru. Ma te whakaatu i nga tauranga micro HDMI e rua, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakawhānui ake i o raatau mokowāmahi me te whakarei ake i te hua. Ko tenei ngawari ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te mahi maha me te mahi maha i roto i nga taiao ahumahi.

Ahakoa e tohu ana te papaaarangi mo te wateatanga o te kaamera whiriwhiri, ko nga korero e pa ana ki te hototahi kei te kore e mohiotia. Heoi ano, ka taea e tenei taapiri te whakanui ake i te mahi a te roopu PC, ahakoa he kamera USB, he hototahi ranei ki nga kamera Raspberry Pi mana.

I hoahoatia me te mauroa i roto i te hinengaro, ko te EDATEC paewhiri PC he mea hanga mai i te konumohe pakari, kia mau ai tona kaha i roto i nga waahi ahumahi kino. Ko te whakatauranga pakeke 6H o te mata he whakamarumaru atu ki nga karawarawa me nga paanga, ka piki ake te roa o tona oranga me te pono.

Ko te Raspberry Pi 5, e mau ana ki te tuara o te mata, he pai te uru ki nga tauranga katoa. Heoi, he mea tika kia mohio kaore he pakaruhanga GPIO, a ko te keehi konumohe te ahua whakamatao i te Raspberry Pi hei whakaiti i nga take whakawera.

Hei whakatutuki i nga whakaritenga rereke, ka tukuna e EDATEC nga waahanga e rua o te PC panui i runga i te Aliexpress. Kei roto i te tauira $258 te mata 10-inihi, he Raspberry Pi 5 me te 8GB o te RAM, me te kaari microSD 32GB. Te wetewete i te raarangi Aliexpress, te ahua nei kaore he kamera i whakauruhia ki tenei momo rereke.

Ma te EDATEC's Raspberry Pi 5 Panel PC, ka taea e nga kaihoko ahumahi te painga inaianei ki nga painga o tenei hangarau hou. Ko tenei otinga kaha me te whai huatanga e whakatuwhera ana i nga huarahi hou i roto i nga mahi rorohiko ahumahi, e huri ana i te ahua o nga mahi pakihi i roto i nga waahanga rereke.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He pehea te rereke o te EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC ki etahi atu rorohiko ahumahi?

Ko te PC papa EDATEC e wehe ana i a ia ano ma te whakamahi i te Raspberry Pi 5, e tuku ana i nga mana rorohiko kaha ki te utu utu utu. Ko te ahua o te ahua, te ngawari, me te whakauru ngawari ki nga punaha o naianei he mea tino pai mo nga tono ahumahi.

2. Ka taea e au te hono atu i nga kaitirotiro maha ki te PC papa EDATEC?

Ae, e rua nga tauranga HDMI moroiti e whakaatuhia ana e te papapae PC, ka taea te tatūnga aroturuki-toru. Ko tenei ahuatanga ka whakanui ake i te hua, ka taea e nga kaiwhakamahi te mahi puta noa i nga mata maha i te wa kotahi.

3. He hototahi te PC papa EDATEC ki nga kamera Raspberry Pi?

Ahakoa ka whakahuahia e te roopu PC he kaamera whiriwhiri, kare tonu nga korero hototahi. Kaore ano kia whakamaramahia mena he hototahi ki nga kamera Raspberry Pi whaimana, mena kei te tautoko i nga kamera USB.

4. He pehea te whakamatao o te Raspberry Pi i roto i te PC papa EDATEC?

Ko te PC papa EDATEC he mea hanga ma te whakamatao i roto i te hinengaro. Ko te putea konumohe ka whakakorehia te wera mai i te Raspberry Pi 5, me te whakarite i nga mahi tino pai i roto i nga taiao ahumahi.

5. He aha nga momo rereke e waatea ana o te PC papa EDATEC?

E tuku ana a EDATEC i nga momo rereke e rua o te panui PC i runga i te Aliexpress: te tauira 7-inihi me te tauira 10-inihi. He rereke nga rahi o te mata me nga whakatau, e tutuki ana i nga hiahia rorohiko rerekee.