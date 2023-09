Te Hoahoa i nga Pouaka SMART hei Whakaiti i te Haruru i nga Pae Waea Telescope

By

Kua waihangahia e te roopu tohunga maha he otinga hou hei whakaiti i te haruru haruru i nga waahi karu irirangi. Ka whakawhirinaki nga karu reo irirangi ki te tiki i nga tohu reo irirangi ngoikore mai i nga punaarangi tawhiti, a ka taea e nga momo haruru te whakararu, te whakakorikori ranei i enei tohu, ka aukati i nga rangahau arorangi. No reira, he mea nui ki te pupuri i te taiao wahangu i te waahi telescope.

Hei whakatika i tenei take, kua hoahoatia e te roopu nga "pouaka SMART" hei whakakaha i te Waahanga Kiromita Tapawha Waea Iti (SKA-Paka) i Ahitereiria ki te Uru. Ko enei pouaka SMART he taputapu hei whakakore i te ngangau i puta mai i nga taputapu hiko penei i te Wi-Fi, nga waea pukoro, nga miihini telescope, me etahi atu taputapu i roto, huri noa i te whare irirangi.

Ki te 24 tauira tauira pouaka SMART kua reri mo te whakaurunga ki te waahi SKA, ka whai nga tohunga ki te hanga i tetahi taiao haruru-kore e pai ana ki te whakahaere i nga tirohanga arorangi tika. Na roto i te tuku hiko ma ki te karu karu, ka taea e enei pouaka SMART te aukati i nga haruru haruru ka taea te aukati i te kitenga o nga tohu reo irirangi ngoikore.

Ko nga pouaka SMART kua tino hangaia kia noho wahangu, kia kore ai he haruru hiko, miihini ranei. He mea nui tenei kia mau tonu te tairongo o te telescope reo irirangi kia taea ai te kohi raraunga tika.

Ko te angitu o tenei kaupapa ka para i te huarahi mo te pai ake o nga rangahau arorangi ma te whakaiti i te paanga o nga puna haruru o waho i nga waahi karu irirangi. Ma te whakakotahi i nga tohungatanga mai i nga momo marautanga, kua whakaatuhia e te roopu te hiranga o te mahi tahi ki te rapu otinga auaha ki nga wero putaiao.

Ko tenei whanaketanga e whakaatu ana i nga mahi haere tonu ki te turaki i nga rohe o te aorangi me te whakanui i to maatau mohiotanga ki te ao. Na te whakaurunga o nga pouaka SMART, ka tino rite te karu SKA-Low i Ahitereiria ki te hauauru ki te kawe mai i nga kitenga whakamohiotanga o te whenua i roto i nga mahi arorangi reo irirangi.

Nga wehewehe:

– Reo Irirangi Telescopes: He taputapu hei kimi me te ako i nga ngaru reo irirangi e tukuna ana e nga mea o te rangi.

– Haruru Haruru: Ko nga tohu e kore e hiahiatia, nga raruraru ranei e whakararu ana i te whiwhi tohu reo irirangi e hiahiatia ana.

– Pouaka SMART: Ko nga punaha hiko hiko i hangaia hei whakaiti i te haruru haruru i nga waahi karu irirangi.

Rauemi:

