Ingoa Hou: Te tirotiro i te Waea Kaamera Whakamutunga Putea me te Kaamera 200MP

Kei te rapu waea atamai me te kaamera motuhake e kore e pakaru te peeke? Ana, kaua e titiro atu. Kei konei te Whakahonoretanga 90 ki te miharo koe me ona ahuatanga whakamiharo, kei te waatea katoa i te utu iti rawa. Ka tukuna ki te £299 noa i tenei Paraire Pango, ka tino miharo koe ma tenei waea.

Ahakoa he maha nga waea atamai-a-putea e whakararu ana i te kounga o te kamera, ko te Whakahonoretanga 90 e whakahē ana i nga tumanako katoa. Ka mau ki te kaamera 200MP whakamuri me te kamera selfie 50MP, he tino taonga tenei taputapu mo te hunga kaingākau whakaahua. Hopukina nga whakaahua whakahihiri me te tino marama me nga taipitopito e miharo ai o hoa me o whanau.

Engari ko te Whakahonoretia 90 he nui ake i tana kaamera whakamiharo. Kikī ki te mana, kei te whakanui tenei waea i te 8GB RAM me te 256GB te kaha rokiroki, e whakarite ana i te mahi maeneene mo o taupānga katoa me o panui. A, ki te kore e ranea, ka taea e koe te whakapai ake ki te 12GB RAM me te tauira rokiroki 512GB mo te moni taapiri £50. Engari, mo te nuinga o nga kaiwhakamahi, ka nui ake te tauira turanga.

Ko tetahi o nga ahuatanga o te Honore 90 ko tona oranga o te pākahiko. Ma te pākahiko 5000mAh, ka tukuna e tenei waea he 19.5 haora o te purei ataata tonu, me te whakarite kia kore koe e noho paea ki te pākahiko mate i a koe mahi o ia ra.

Hei mutunga, ko te Honore 90 he waea tino pai ki te tahua moni e whakaatu ana kaore koe e whakararu i te kounga. Na te kaha o te kamera, te mahi kaha, me te roa o te ora o te pākahiko, he tino uara mo tona utu. Kaua e ngaro i tenei tuku kare e taea e te Paraire Pango - tikina o ringaringa ki runga i te Honore 90 i tenei ra.

Nga Uiraa Ui:

1. Ka taea e au te tiki waea me te kamera 200MP mo te iti iho i te £300?

Ae, ka tukuna e te Honore 90 he kaamera 200MP o muri ka waatea mo te £299 noa i tenei Paraire Pango.

2. Ka taea e au te whakapai ake i te rokiroki me te RAM i runga i te Honore 90?

Tino! Ko te tauira turanga ka tae mai me te 8GB RAM me te rokiroki 256GB, engari ka taea e koe te whakapai ake ki te 12GB RAM me te rokiroki 512GB mo te taapiri £50.

3. Kia pehea te roa o te pākahiko o Honor 90?

Ko te Honore 90 e whakanui ana i te pākahiko 5000mAh kaha ka taea te whakarato ki te 19.5 haora o te purei ataata tonu.

4. He waea pai te Honore 90 mo te whakaahua?

Tino! Ma tana kaamera 200MP o muri me te kamera selfie 50MP, ko te Honore 90 he whiringa pai mo te hunga kaingākau whakaahua. Hopukia nga whakaahua whakamiharo me te tino marama me nga taipitopito.