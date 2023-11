Ko nga Rangahau Hou e whai ana ki te whakarereke i te maimoatanga mate pukupuku kiri ma te whakamahi i te hangarau quantum

Kua whakawhiwhia ki nga Kairangahau o te Whare Wananga o Poihakena Nano tetahi kirimana e te whakahaere kore-painga Wellcome Leap ki te whakawhanake i te hangarau quantum mo te whakamahi i nga waahanga koiora me te hauora. Ko te kaupapa maha miriona taara, ko Quantum for Bio (Q4Bio), e whai ana ki te tautuhi me te whakaatu i nga tono mo te hauora o te tangata ka whai hua mai i te putanga o nga rorohiko quantum i nga tau e haere ake nei.

Ka arotahi te kapa o te Whare Wananga o Poihakena ki te whakamahi i te hangarau quantum ki te whakawhanake i nga ngota ngota hou mo te maimoatanga o nga mate pukupuku kiri me te whakapai ake i nga parepare ra. I tenei wa e kaha ana nga rorohiko tikanga ki te matapae tika i te hihiko matū nui i roto i nga ngota ngota, he mea nui tenei ki te whakangao tarukino. Ma te paionia i nga otinga quantum hou me te whakawhanake i nga hātepe mo nga whakatairite quantum tika, e tumanako ana te roopu ki te whakapai ake i te whakatauira o nga tauhohenga matū whakaahua.

Ko enei tauhohenga ka puta i runga i nga tere tere e kore e taea te mataki i te waa tuuturu, he uaua ki te mohio me te ako i o raatau tikanga. Ma te whakamahi i nga whaihanga tairitenga quantum, ka taea e nga kaiputaiao te whakaroa i enei tukanga ma te 100 piriona nga wa ki te tirotiro tika me te tātari. No tata nei te roopu i whakaputa rangahau e whakaatu ana i tenei puhoitanga whakamiharo i roto i te whaihanga quantum.

Ko te roopu maataki maha, i aratakina e Takuta Tingrei Tan, Ahorangi Tuarua Ivan Kassal, me Ahorangi Pablo Fernandez Peñas, e whai ana ki te whakakotahi i nga tohungatanga i roto i te hangarau quantum, te matū, me te rangahau rongoa hei whakatika i enei wero uaua. Ka taea e a raatau rangahau te arahi ki te huarahi hou ki te maarama me te rongoa i nga mate, me te hoahoa moomoa hou mo nga tono rongoa.

Ko te hangarau quantum kei te timatanga tonu, engari kei te pupuri i te oati mo te whakarereke i nga momo mara, tae atu ki te hoahoa raau taero, te pūtaiao rauemi, me te tuhinga tuhi. Ko te Whare Wananga o Poihakena, me ona kaha rangahau matawhānui me te ao, he whare pai hei whakahaere i tenei rangahau.

FAQ:

Q: He aha te Quantum for Bio (Q4Bio)?

A: Ko te Q4Bio he kaupapa e whai ana ki te tautuhi, ki te whakawhanake, ki te whakaatu i nga tono hangarau quantum i roto i te hauora tangata.

Q: He aha te kaupapa matua o te rangahau a te Whare Wananga o Poihakena i Q4Bio?

A: Ko te roopu rangahau e arotahi ana ki te whakamahi i te hangarau quantum ki te whakawhanake i nga ngota ngota hou mo te maimoatanga o nga mate pukupuku kiri me te whakapai ake i nga ra.

P: He aha te mea nui o te hangarau quantum ki te whanaketanga tarukino?

A: Ka taea e te hangarau quantum te matapae tika i nga hihiko matū nui i roto i nga ngota ngota, he waahanga tino nui i roto i te whanaketanga tarukino e rarua ana e nga rorohiko tikanga.

Q: He aha nga whakatairite quantum analog?

A: Ko te whaihanga tairitenga tairitenga ka taea e nga kaiputaiao te whakaroa i nga mahi ma te 100 piriona nga wa ki te mataki me te ako i nga tauhohenga ka tere rawa kia kitea i roto i te waa.

P: Me pehea e pa ai tenei rangahau ki te mara rongoa?

A: Ka taea e te rangahau te arahi i nga huarahi hou mo te mohio me te rongoa i nga mate, tae atu ki te hoahoa o nga ngota ngota auaha mo nga tono rongoa.

P: He aha te take i pai ai te Whare Wananga o Poihakena mo tenei rangahau?

A: Kei Te Whare Wananga o Poihakena tetahi o nga kaupapa hangarau quantum whanui me te hohonu o te ao, me nga tohunga o te ao mo te ariā rahi, taputapu, me te whanaketanga rorohiko.