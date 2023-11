Ko nga Tukatuka Snapdragon Hou a Qualcomm e awhi ana i nga mahi hou me nga wero

Kua whakaurua e Qualcomm ana kaitukatuka pūkoro hou, te Snapdragon 8 Gen 3 me te Snapdragon 7 Gen 3, e whakaputa ana i nga ahunga whakamua i te taha o nga waahi e hiahiatia ana kia whakapai ake. Ko te Xiaomi 14 Pro a Xiaomi e whakaatu ana i te Snapdragon 8 Gen 3, e tuku ana i nga whakapainga mahi rongonui engari he nui ake te whakapau hiko. I tetahi atu taha, ko te Snapdragon 7 Gen 3 chipset e whakaatu ana i nga hua iti noa i roto i nga mahi ka whakaritea ki o mua.

Ko te Snapdragon 8 Gen 3 SoC e tu mai ana me te whirihoranga maamaa kei roto i te kaupapa matua kotahi, e rima nga waahanga mahi, e rua nga waahanga whai hua. Ahakoa kua piki ake te kohi hiko mo ia watt ma te 28 paiheneti ka whakaritea ki te tauira Snapdragon 8 Gen 2 Plus o mua, kua heke te kaha ki te 11 ōrau. Heoi, kei te tino pai a Qualcomm mo nga whakapainga a meake nei, i te mea e titiro whakamua ana ki tana papaaho Snapdragon X Elite e whakaatu ana i nga maramara-rorohiko me nga kohanga Oryon hou.

He rereke, ko te maramara Snapdragon 7 Gen 3 e tuku ana i nga whakapainga ake i te pai o te mahi AI, e kii ana i te whakarei ake i nga wheako petipeti pūkoro na roto i te pai ake o nga kaha AI me te whakamahi hiko pai puta noa i nga mahi. Ka whakanuia ano e te kete nga mahi a te kamera me nga ahuatanga honohono, tae atu ki te Wi-Fi me nga whakahoutanga Nihokikorangi. Ko nga tohu penei i te HONOR me te vivo e kiia ana ka tukuna nga taputapu e whakahaerehia ana e tenei tukatuka i muri mai o tenei marama.

Ahakoa ko te Snapdragon 7 Gen 3 e whakaatu ana i nga whakapainga iti i runga i te Snapdragon 7 Gen 1 tawhito i runga i te Geekbench, he waahi mo te arotau i nga rorohiko hei whakanui ake i nga mahi. Hei tauira, ko te Honore 100, he mea mau ki te chipset hou, i eke ki te kaute kotahi-matua o 1,139 me te kaute-maha o te 3,375. Ko enei kaute he pai ake i era o mua, te Honore 90, i whiwhi 1,119 mo te whakamatautau kotahi-matua me te 3,261 mo te whakamatautau-maha.

Ma te titiro whakamua, kei te pai tonu a Qualcomm mo ana maramara whakatipuranga e whai ake nei, ina koa me te kaha o te papaapapa Snapdragon X Elite Oryon cores, ka taea te whakarite tohu tohu hou mo te mahi me te whai hua ki nga taputapu a meake nei. I te wa e tipu ana te hangarau, kei te haere tonu a Qualcomm ki te pana i nga rohe, me te whakarite i te waahi mo te mahi auaha i roto i te umanga tukatuka waea.

FAQ

1. He aha nga ahuatanga matua o te Snapdragon 8 Gen 3 me te Snapdragon 7 Gen 3 tukatuka?

Ko te tukatuka Snapdragon 8 Gen 3 e whakanui ana i te whirihoranga o tetahi kaupapa matua, e rima nga waahanga mahi, me nga waahanga pai e rua. Ko te tukatuka Snapdragon 7 Gen 3 e arotahi ana ki te pai o te mahi AI, e kii ana kia pai ake nga wheako petipeti me nga ahuatanga honohono.

2. He awangawanga ano mo te tukatuka Snapdragon 8 Gen 3?

Ahakoa ko te tukatuka Snapdragon 8 Gen 3 e tuku ana i nga whakapainga mahi nui, he nui te pikinga o te kohi hiko ka whakatauritea ki tana o mua, ko te tauira Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Heoi, kei te kaha te mahi a Qualcomm ki nga whakapainga a meake nei me tana papaaho Snapdragon X Elite.

3. He pehea te whakataurite o te chipset Snapdragon 7 Gen 3 ki ona o mua?

Ko te maramara Snapdragon 7 Gen 3 e whakaatu ana i nga whakapainga iti noa iho mo te maramara Snapdragon 7 Gen 1 tawhito mo te mahi. Ko te arotautanga rorohiko pea te take matua ki te whakarei ake i ona kaha.

4. Ko wai nga waitohu e tika ana kia tukuna nga taputapu e whakahaerehia ana e te Snapdragon 7 Gen 3 chipset?

Ko nga tohu penei i te HONOR me te vivo e tatari ana ki te whakarewa i nga taputapu me te Snapdragon 7 Gen 3 chipset i muri mai o tenei marama, ka pai ake te kaha o AI, te whakarei ake i nga wheako petipeti, me nga ahuatanga honohono.