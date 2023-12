Kei te kaha te tautohetohe mo te Whakamana Ture Marijuana i Ohio

Ko tetahi rangatira rongoa rongoa rongoa mai i te takiwa o Cincinnati's Westwood i korero ki te komiti Senate o Ohio, e whakaatu ana i te kore o te whakaaro mo te take o te whakaturetanga o te mariuana. Ahakoa te ture pro-pot, e kiia nei ko te Putanga Tuarua, i whakamanahia e nga kaipooti i te Ra Pooti, ​​a, kua tata te mana, kua puta nga awangawanga mo te hauora o te iwi, te haumaru, me te paanga ki nga tamariki. I whakanuia e te rangatira o te whare rongoa te hiranga o te whakaiti i nga hua kino e pa ana ki te whakamanatanga ture ma te whakakore i te maakete kore ture ma te ngawari ki te uru atu ki nga hua ture i nga utu whakataetae.

Heoi, ko tetahi tono a te Senate e korerohia ana i Columbus i tenei wa e whakaatu ana i nga rereketanga nui mai i te ture kua whakaaetia. Kei roto i te tono te hiki i te taake hoko tarukino, te whakawhiti putea mai i nga taone nui ki te kawanatanga, te whakaheke i te kaha o nga hua mariuana, te whakaiti i te nui o te taru ka taea e te pakeke te pupuri, te whakakore i nga tikanga mo te maara kainga, te aukati i te kai paipa a te iwi, me te whakanoho i te potae ki runga. te maha o nga tari ka whakaaetia puta noa i te motu. E tohe ana nga kaiwawao, kaore te pire e whakaarotia ana e kaha ki te whakatika i nga awangawanga mo te hauora me te haumaru o te iwi, ina koa mo te nui o te kukume THC, kua kitea ka puta he mate mokemoke me te kino o te hinengaro me te tinana.

I roto i te huihuinga o te Komiti o te Kawanatanga Nui a te Senate, he maha nga tangata i whakapuaki i o ratou reo. I te taha o te hunga whakahee me te hunga tautoko i te whakaturetanga o te mariuana, ko nga maatua, tae atu ki tetahi i mate kino ta raua tamahine ki tetahi taraiwa haumanu-waa, i whakapuaki i o raatau awangawanga. I tohe te whaea pouri ki nga kai-whakahaere ture kia aro nui ki te whakaheke i nga keehi mo te taraiwa whakaraeraetanga o te mariuana.

I te kaha ake o te tautohetohe mo te whakaturetanga o te mariuana ki Ohio, ka anga nga kai-whakahaere ture ki te kimi taurite i waenga i te whakatika i nga awangawanga hauora a te iwi me te whakatutuki i nga tono a te hunga e pai ana ki te whakamana i te mariuana mo te mahi whakangahau. Ko nga whakataunga ka whai paanga nui ki te kawanatanga i a ia e whakatere ana i nga uaua o te whakahaere me te whakahaere urunga ki nga hua mariuana.