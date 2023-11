Te Whakataki i nga Maataki Ataata Hou a pTron: Ko te Whakakotahitanga Tino o te Huhua me te Mahi

Ko pTron, he waitohu hangarau rongonui, i huraina e rua nga maataki maamaa e rua hei whakatutuki i te maakete Inia mohio-hangarau. Ko enei taputapu hou, ara ko te Reflect MaxPro me te Reflect Flash, e whakanui ana i te tini o nga ahuatanga tino pai ka tino kapohia e nga kaihoko. Kia ata titiro atu ki nga mea e tukuna ana e enei maataki atamai.

Whakaaturanga Rumaki Ko te Reflect MaxPro smartwatch e whakaatu ana i te whakaaturanga HD 2.01-inihi me te reiti whakamahana o te 60Hz, e ruku ana i nga kaiwhakamahi ki nga tirohanga hihiri. I tenei wa, ko te Reflect Flash te whakaatu i te whakaaturanga 1.32-inihi iti ake, e whakarato ana i te wheako tirohanga kiato me te huatau. Ko nga taputapu e rua kei te whakauru i te karaihe kopiko 2.5D mo te ahua kikorangi me te maamaa, me te kanapa teitei o te 600 nits e whakarite ana i te panui ngawari ahakoa i te ra kanapa.

Aroturuki Aroturuki Whakanuia Kei te mohio a pTron ki te hiranga o te noho ora, na reira nga maataki atamai Reflect MaxPro me Reflect Flash i aro nui ki te whai oranga tinana. Ma te 8 nga momo hakinakina Active me tetahi huinga hauora whakauru, ka taea e nga kaiwhakamahi te aro turuki i te reiti o te ngakau, te toto toto, nga taumata SpO2, nga tauira moe, nga tatauranga hikoi, nga kaata kua wera, me te tawhiti kua hipokina. Kia kaha ki te whakatutuki i o whainga hauora me enei ahuatanga tino nui.

Tumau Kore I whakauruhia ki te tohu tohu IP68, ka hangaia nga maataki atamai e rua ki te tu i nga uaua o te noho kaha. Ka whakaekea e ratou he parenga wai i roto i nga taiao wai maori tae atu ki te hohonutanga o te 1.5 mita mo te 30 meneti te roa. Ahakoa e pupuhi ana koe i roto i te puna kaukau, kua mau ranei koe i roto i te ua ohorere, kia mohio koe ka noho kore to maataki atamai me te rite mo te mahi.

Hononga Moni Kia kaha te hono ki o hoa, whanau me o hoa mahi ma te whakamahi i te waahanga Bluetooth v5.0. Ko nga maataki atamai Reflect MaxPro me Reflect Flash e mau ana ki te hopuoro i roto, e taea ai te waea mai i to ringaringa. Ka wheako i te kounga oro marama-karaihe me te pai ki te waatea o te whakawhitiwhiti ringa-kore ki hea koe e haere ana.

Te Whananga Hiko Pūhiko Ko te Reflect MaxPro te oati mo te 5 ra mo te whakamahi i runga i te utu kotahi, me te wa tatari tae atu ki te 15 ra. I tenei wa, ka tukuna e te Reflect Flash he wa tatari mo nga ra 10, me te whakarite kia kore e haukotia i roto i o mahi o ia ra. Hei taapiri, ka whakamahia e nga maataki atamai te hangarau utu hiko, ka taea te whakakii i roto i nga haora 3 noa.

Ētahi atu Āhuahira I tua atu i o raatau mahi matua, ko te Reflect MaxPro me te Reflect Flash smartwatches e whakarato ana i te maha o nga waahanga taapiri hei whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi. Tukutahi marie i o hoapaki, whiwhi whakamohiotanga paapori-a-iwi, whakahaere mamao i te kaamera o to waea atamai, me te pai ki te tautoko reo-kaiawhina. Ko etahi atu ahuatanga rongonui ko te whakaara me te whakaara i nga mahi, nga matapae huarere, te waahanga kitea-matataki, me etahi atu.

Na te whakaurunga o te Reflect MaxPro me te Reflect Flash smartwatches, kua whakatauhia ano e pTron te tohu tohu mo te auahatanga i roto i te umanga hangarau kakahu. Ka wheako i te whakahiatotanga tino pai o te ahua me te taumahinga e mau ana i roto i enei tohu waahi whakamiharo.

FAQ

1. Ka taea e enei maataki atamai te whai i aku mahi whakapakari tinana?

Ae, ko nga maataki atamai Reflect MaxPro me Reflect Flash e tuku ana e 8 nga momo hakinakina Hohe me tetahi huinga hauora whanui hei whai i o mahi whakapakari tinana.

2. He waikore enei mataaratanga atamai?

Inaa, ka tae mai enei maataki atamai me te tohu IP68, e whakapumau ana i te aukati wai i roto i te wai hou ki te hohonu o te 1.5 mita mo te 30 meneti.

3. Kia pehea te roa o te pākahiko?

Ko te Reflect MaxPro e whakarato ana i nga ra 5 mo te whakamahi me te wa tatari mo nga ra 15 mo te utu katoa. I tenei wa, ka tukuna e te Reflect Flash he wa tatari mo te 10 ra.

4. Ka taea e au te waea me enei maataki atamai?

Tino! Ko nga maataki atamai e rua kua rite ki te Nihokikorangi v5.0 me te hopuoro hanga-i roto, ka taea e koe te waea waea.

5. He aha etahi atu ahuatanga ka tukuna e enei maataki atamai?

Ko enei maataki atamai he maha nga ahuatanga, tae atu ki te tukutahitanga whakapā, whakamohiotanga pāpāho pāpori, mana mamao a te kamera, tautoko awhina reo, me te maha atu.