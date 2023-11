PS5 Slim: He Papatohu Taakaro Whakapaipai me te ngawari ake

I te wa e tipu haere tonu ana te ahumahi petipeti, kua pana tonu a Sony i nga rohe o te auahatanga me ana papatohu PlayStation. Ko te taapiri hou ki a raatau raarangi, ko te PlayStation 5 (PS5), kua riro te maakete i te ngaru me ana mahi kaha me te wheako petipeti rumaki. Heoi, kua puta te awangawanga a etahi kaitakaro mo tana hoahoa nui.

Hei whakautu ki nga urupare a nga kaihoko, kua panuitia e Sony te tukunga o te PS5 Slim, he putanga whakaheke o te papatohu taketake. Ko te PS5 Slim e tuku ana i te mana rorohiko rite tona mua, e whakaatu ana i te x86-64-AMD Ryzen "Zen 2" 3.5 gigahertz wae tukatuka pokapū, te kaari whakairoiro AMD Radeon RDNA, me te 16 gigabytes o te mahara uru matapōkere.

He aha te wehe i te PS5 Slim ko tana aro ki te ngawari me te whiriwhiri. Ko te ahua o te papatohu kua whakahekehia e te 30% me tona taumaha ki te 18% ki te PS5 taketake. Ma tenei ka ngawari ake te whakauru ki nga huinga whakangahau, te kawe ranei mo te petipeti i te haere. Ka tae mai ano te PS5 Slim i roto i nga momo rerekee e rua: he papatohu mamati-anake me te papatohu me te puku kōpae whakauru.

Ko tetahi ahuatanga whakahihiri o te PS5 Slim ko ona panui hipoki ka taea te tango, ka taea te whakawhaiaro ngawari. Ka tukuna e Sony nga momo panui tae, tae atu ki te karaehe pango pango me nga tae Kohinga Deep Earth i roto i te Volcanic Red, Cobalt Blue, me te Sterling Silver.

I tua atu, kua whakaatuhia e Sony ka waatea te puku kōpae hei hoko motuhake. Ko te tikanga, ki te hoko tuatahi koe i te tauira mamati-anake, ka taea e koe te taapiri i te puku kōpae a muri ake nei. I kii ano a Sony, ka hokona nga taumata o te PS5 taketake, ko te PS5 Slim anake te papatohu PlayStation 5 e waatea ana.

FAQ:

P: Ka rite ano te mahi petipeti a te PS5 Slim ki te PS5 taketake?

A: Ae, ko te PS5 Slim e mau tonu ana te mana rorohiko me te kaha mahi ki te papatohu taketake.

Q: Ka taea e au te whakarereke i te panui hipoki o te PS5 Slim mo te whakarite?

A: Ae, ka tae mai te PS5 Slim me nga panui hipoki ka taea te tango, ka taea e koe te whakawhaiaro i te ahua o te papatohu.

P: Ka waatea te PS5 Slim me te puku kōpae?

A: Ae, ka tae mai te PS5 Slim i roto i nga momo rerekee e rua: he papatohu mamati-anake me te papatohu me te puku kōpae kua hangaia.

P: Ka taea e au te taapiri i tetahi puku kōpae ki te tauira PS5 Slim mamati-anake?

A: Ae, ka hokona motuhake e Sony te puku kōpae, no reira ka taea e koe te taapiri atu ki te tauira mamati-anake a muri ake nei.

Q: Ahea te wa e waatea ai te PS5 Slim mo te hoko?

A: Ko te PS5 Slim e tika ana kia waatea i te timatanga o tera tau.

I roto i te katoa, ko te PS5 Slim e tuku ana i te hoahoa maamaa me te maha atu o nga whiringa whakaritenga i te wa e mau tonu ana nga mahi petipeti tino rongonui e mohiotia ana e nga papatohu a Sony. Ahakoa he kaikaro noa koe, he kaingākau whakatapua ranei, he tino pai te PS5 Slim mo o hiahia petipeti.

Kia mahara ko tenei tuhinga i ahu mai i runga i te ahua pakiwaitara, a, kaore i te whakaata i nga panui hua tuuturu, i nga whakaputanga ranei.