Kua Whakawhanuihia te Ratonga Amtrak e haere mai ana ki Ohio: Te hono atu ki a Cleveland, Columbus, Dayton, me Cincinnati

I roto i te whanaketanga nui mo te hanganga kawe waka o Ohio, kua whakawhiwhia e te kawanatanga a te kawanatanga he putea mo te ako mo te ratonga Amtrak kua whakawhānuihia e hono ana ki a Cleveland, Columbus, Dayton, me Cincinnati. Ko tenei kaupapa, e mohiotia ana ko te ara 3C+D, ko tetahi o nga wha i Ohio ka whiwhi putea a te tari a te kawanatanga mo te whakamahere me te whakawhanaketanga o te reriwe tereina whakawhanui puta noa i te United States.

Kua whiriwhiria ano e te Federal Railroad Administration te ratonga hou me te whakawhānui ake i waenga i Cleveland, Toledo, me Detroit mo tana kaupapa whanaketanga huarahi. Ka whakawhiwhia ki ia o enei huarahi te $500,000 ki te whakawhanake i tetahi mahere whanaketanga ratonga, e whakaatu ana i nga whakapaunga, ka taea e nga kaieke, nga wa haerenga, me etahi atu mea nui e uru ana ki te whakawhānui ake i te ratonga.

Kei te whakaaro a Senator Sherrod Brown o Ohio i tenei purongo hei huarahi pai ki te whakapakari i te ohanga o Ohio. E whakapono ana ia ko te whakawhānui ake o te ratonga Amtrak ka nui ake nga waahi, te whakanui i te tipu o te pakihi, te hanga mahi, me te hono i nga hapori puta noa i te Midwest. He tino kaikorero a Brown mo te whakapumau i nga putea e tika ana kia whakaroahia a Amtrak ki Ohio me te oati ki te whawhai tonu mo nga kaupapa hanganga tino nui.

Ahakoa ko tenei putea e tohu ana i te waahanga tuatahi o nga tau maha o te ako mo te ratonga whakawhānui ake, ko te kaiwhakahaere matua o mua o All Aboard Ohio, a Stu Nicholson, e whakaatu ana i te tumanako. E whakapono ana ia ka taea e Ohio te kite i nga ratonga reriwe hou i roto i te wha ki te rima tau mena ka rite nga mea katoa ki te mahere.

Ko te putea mo nga whakawhanui tereina a muri ake nei ka ahu mai i te Corridor Identification and Development Programme, he wahanga o te Bipartisan Infrastructure Law i paahitia e te Runanga i te mutunga o te tau 2021. Kua roa a Amtrak e aro ana ki a Ohio mo te whakawhanuitanga, e mohio ana ko ia tetahi o nga whenua tino kore rawa i roto i nga tikanga. o te tereina pahihi.

Ko te ratonga Amtrak e whakaarohia ana i Ohio ehara i te tereina tere engari ka aro ki te whakapai ake i nga huarahi me nga hanganga. Ko nga whakatau tata o naianei e kii ana ko te haerenga i waenganui i Cleveland me Cincinnati e 5 1/2 haora i te timatanga, engari me te whakapai ake i te huarahi, ka heke iho ki te 4 haora me te 55 meneti.

Ma tenei toronga ka nui ake te hononga ki nga Ohioans me te uru atu ki nga huarahi kawe waka, ka whai hua nga kainoho me nga umanga. Na te putea a te tari a te tari kua whakamanahia mo te whakamahere me te whakawhanaketanga, kei te pai a Ohio ki te whakatutuki i te tirohanga o te ratonga Amtrak whanui e hono ai nga taone nui puta noa i te kawanatanga.