Ko te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC: He Otinga Kiato Kaha mo te Rorohiko Whakapaipai

Ko te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC he whare hiko kiato i hangaia hei whakarei ake i to wheako rorohiko me te kore e whai kiko. Ko tenei PC paku, e waatea ana mo te ota-mua i runga i te Geekwills mo te $219, e tuku ana i nga mahi pono me nga whiringa rokiroki maha, ka waiho hei whiringa whaihua mo nga kaiwhakamahi e rapu ana i te otinga rorohiko ngawari.

I whakakahangia e te tukatuka Intel N100, ko tenei whakatipuranga 12-whakatupuranga ki te raina Pentium/Celeron e whakarato ana i nga mahi pono me te tere karaka ki te 3.40 GHz. Ma nga whakairoiro Intel UHD, ka whakarite i nga tirohanga maeneene me te wheako tirohanga rumaki.

Mo te mahara, ka tautokohia e te PC paku te DD R4-3200 (kotahi), ka whakapumau i te kaha o nga mahi maha. I tua atu, he maha nga whiringa rokiroki me nga mokamoka M.2 2280-NVMe x1 me te 3.5 SATA x 2, e whakarato ana i te waahi nui mo o konae me o tono.

He ngawari te hononga ki te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC. He tautoko mo te WiFi 6 me te Nihokikorangi 5.2, e whakapumau ana i te hononga ipurangi tere-tere me te hono pai me nga taputapu hototahi. Ko tenei mahi rereke ka waiho hei whiringa pai mo nga momo tatūnga.

He aha te wehe i tenei PC paku ko tana hoahoa kiato, he 16.2cm x 16.2cm x 19.8cm noa te ine me te 1kg noa iho. Ko tana kawe he pai mo te tari me te kaainga kaainga, ka taea e koe te whakarite i tetahi teihana mahi kaha ki nga waahi iti.

Ka tukuna e te PC paku te maha o nga whiringa whakauru / putanga, tae atu ki nga tauranga HDMI, DP, me te Momo-C, e whakarite ana i te hototahi ki te whanuitanga o nga whakaaturanga me nga taputapu. Ahakoa kei te hono koe ki te aroturuki, pouaka whakaata, etahi atu taputapu ranei, ko te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC kua hipokina e koe.

Ko te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC e whakakotahi ana i nga mahi pono, te rokiroki maha, me te hononga hono i roto i te kete kiato me te mama. Ko tana hoahoa whakaaro me te maha o nga ahuatanga ka waiho hei whiringa whaihua mo nga kaiwhakamahi e rapu ana i te otinga rorohiko ngawari kaore he whakapaipai.

FAQ

1. He aha te utu o te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC?

Kei te waatea te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC mo te ota-mua i runga i nga Geekwills mo te $219.

2. Ahea ka timata te tuku me te tuku?

Ko te tuku me te tuku i te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC ka timata hei te mutunga o Noema.

3. He aha nga whiringa rokiroki e tukuna ana e te PC paku?

Ka tautokohia e te PC paku nga waahi M.2 2280-NVMe x1 me te 3.5 SATA x 2, e whakarato ana i nga whiringa rokiroki maha.

4. Kei te tautoko te PC paku i te hononga ahokore?

Ae, ko te AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC e whakaatu ana i te tautoko mo WiFi 6 me te Nihokikorangi 5.2, e whakarite ana i te hononga ipurangi tere-tere me te hono pai me nga taputapu hototahi.

5. He aha nga whiringa whakauru/putanga e waatea ana?

Ka tukuna e te PC paku nga tauranga HDMI, DP, me te Momo-C, e whakarite ana i te hototahi ki te whānuitanga o nga whakaaturanga me nga papaahuri.