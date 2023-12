Ko ShreddRRz Te Taraka Kai me te Whare Kainga Ka Kati Tuturu

Ko te whakaturanga rongonui o te rohe, a ShreddRRz, kua kii ka whakamutua nga mahi i te takiwa o Midstate. I roto i te purongo o Pukamata, i mihi te rangatira ki o raatau kaihoko pono me o raatau hoa kua tautoko i a raatau taraka kai me a raatau mahi wharekai i roto i nga tau. Heoi, i kii ratou kua tae ki te wa ki te whakamutu i a ShreddRRz me te neke atu i te maakete.

E toru nga waahi rereke e whakahaerehia ana e ShreddRRz, tae atu ki a raatau taraka kai, wharekai i Allentown Boulevard i Harrisburg, ka tu ki te maakete hou i Hershey. Ka kati te tokotoru hei muri mai i tenei wiki. I tohatohahia e nga rangatira nga haora whakamutunga o te mahi mo to raatau wharekai Harrisburg me te maakete hou, ka whai waahi nga kaihoko ki te toro atu mo te wa whakamutunga.

I whakapumautia e Rob Billet me Rock Kinderman i te tau 2016, ka tere te rongonui o ShreddRRz ki te rohe. I whakanuia e ratou a raatau pakihi ma te whakatuwhera i te waahi wharekai pereki me te kumete i te Paenga-whawha 2021 me te whakatu i tetahi tuunga ki te Maakete Hou i te tau 2022. Heoi, ahakoa o raatau mahi, kaore i taea e nga rangatira te whakatutuki i nga hoko i tumanakohia ki enei waahi taapiri, na reira ka arahi ki hanga te whakatau uaua ki te reti me te kati i te pakihi.

Ka whakakore mana a ShreddRRz i nga mahi katoa hei te Rahoroi, Tihema 9th. Ko te hapori o te rohe me nga kaihoko pono ka ngaro i nga reka ahurei me nga whiringa tahua i tukuna e ShreddRRz. Heoi, he kawa tonu ina whakatau tetahi whare aroha ki te kati i ona tatau.

I te wa e waatea ana etahi atu korero, ka haere tonu nga korero abc27 ki te whakahou i te marea.