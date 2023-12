Ko te mea ngaro ohorere o te rokiroki hiko a Pikachu - te Indigo Disk Pokémon DLC

Whakarāpopototanga: Tirohia nga mohiotanga huna mo te rokiroki hiko a Pikachu i a koe e ngana ana ki te Indigo Disk Pokémon DLC. Ko Lacey, te mema Elite Tuawha momo patupaiarehe, he wero i nga kaiwhakangungu me te patapatai whakaaro i runga i nga whakaurunga Pokédex. Kia rite ki te whakamatautau i to mohiotanga me te hura i nga mea ngaro o te mana hiko o Pikachu.

Kua whakaaro koe kei hea a Pikachu e pupuri ana i tana mana hiko? Kaati, whakahiatohia nga kaiwhakangungu, na te mea i roto i te Indigo Disk Pokémon DLC, kua rite a Lacey, te mema Fairy-type Elite Four, ki te whakamatau i to matauranga. Engari kaua e pouri, na te mea kei a matou nga whakautu katoa e hiahia ana koe ki te tohe i tana patapatai-rorohiko.

Engari i te pakanga tuku iho, ka werohia e Lacey nga kaiwhakangungu e hiahia ana ki te maha o nga paatai ​​​​i runga i nga whakaurunga Pokédex. E rima nga Pokémon ka whakaatuhia ki a koe, kei a koe ano te tohu i te waahanga tinana motuhake me te whiriwhiri ranei i te Pokémon tika e pa ana ki ia patai. Heoi, mena kaore koe i rukuhia ki te Pokédex whanui, he tino wero tenei patapatai.

Ka rukuhia tetahi o nga patai whakahirahira a Lacey: Kei tehea wahanga o tona tinana ka penapena hiko te Pikachu? Ahakoa he maha nga kaiwhakangungu kei te whakaaro kei o ratou paparinga whero rongonui, ko te whakautu tika ka miharo ki nga kaikawe Pokémon tino tau. Ko te Pikachu kei te rongoa hiko i roto i nga peke motuhake kei roto i tona hiku. Ae, i rongo tika koe! Ko te hiku o Pikachu te mea ngaro kaha i muri i ona kaha hiko.

Ko te Indigo Disk Pokémon DLC ehara i te tuku noa i nga whawhai whakahihiri me te Elite Four engari he whai waahi hoki mo nga kaiwhakangungu ki te whakarei ake i o raatau matauranga Pokémon. Na, kia mohio koe ki te panui i o whakaurunga Pokédex me te kore e whakahawea ki te hiranga o te toa o te rokiroki hiko o Pikachu. Ma nga whakautu ki te patapatai a Lacey kei o ringaringa, ka tino rite koe ki te whakaeke i nga wero kei mua i to haerenga Pokémon. Kia ora, e nga kaiwhakangungu!