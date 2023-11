Ko te Kopae Indigo: Te Whakaputa i nga Whakataetae Hou me nga Wero i roto i te Pokémon Scarlet me te Waiora

Ko te eke ki tetahi haerenga hou i roto i te ao Pokémon he mea whakahihiri i nga wa katoa, ina koa ka uru mai nga whakawhanui hou. He penei te ahua o te Kopae Indigo, te DLC tuarua e tino tumanakohia ana mo Pokémon Scarlet me Violet. Hei DLC mutunga keemu, me matua whakaoti nga kaitakaro i nga korero matua a Scarlet me Violet, me te Teal Mask, i mua i te uru ki tenei kaupapa hou whakahihiri.

Ka kawe te Indigo Disk i nga kaiwhakangungu ki te Blueberry Academy, he kura tuahine ki te Naranja Academy rongonui. Ko tenei waahi hou ka puta mai he maha o nga wheako whakaihiihi, mai i te hui tahi me nga hoa tawhito ki te tutaki ki nga kaiwhakangungu kanohi hou. I te mea kaore i ranea, ka whai waahi ano nga kaitakaro ki te whawhai ki enei kaiwhakangungu me te hopu i nga momo Pokémon hou me te taunga e haereere ana i te Terarium o te whare wananga.

Ko te Terarium he whare whakamataku i roto i te Blueberry Academy, i hangaia hei tarai i nga taiao kanorau mai i nga takutai ngaru ki nga tundra tio. Ko tenei kainga oraora te kainga mo te tini o nga Pokémon, tae atu ki nga kaimatai mai i nga reanga o mua. He aha te mea i tino whakahihiri ai tenei hui ko enei Pokimona e mahi motuhake ana, kaore i te herea ki nga Poke Poke e whakaratohia ana e nga ahorangi. He waahi ki te kite i o raatau whanonga i roto i te ahua rereke.

Engari ko te hopu Pokémon ko te timatanga noa o te haerenga i roto i te Terarium. Ko te Indigo Disk ehara i te mea ko te whakauru noa i nga whanaketanga hou me te hopu i te Paradox Pokémon penei i a Archuladon, Raging Bolt, me te Iron Crown. Ka hoki mai ano te tini o te hokinga mai o Pokémon, ka toro atu ki tua atu o te hokinga mai o nga kaimatamata pakeke. Ahakoa he mea ngaro tonu te nama tika, kia mohio ko te hopu i a raatau katoa he wero nui mo nga kaiwhakangungu tino kaha.

Heoi ano, ko te Terarium ano te mea e mau ana i te whakapohehe mo te tini. Ma te whakahihiri i te rahi me te aro nui ki nga korero, ko tenei waahi whanui e tuku ana i nga huarahi torotoro mutunga kore. Ahakoa kei te huna tonu nga korero motuhake, ko te nui o tenei taiao rumaki ka oati ka mau i nga kaiwhakangungu o nga whiu katoa.

I tua atu i te Terarium whakapoapoa ko te taha matauranga o Blueberry Academy. Ka whai waahi nga kaiwhakangungu ki te whai i nga karaehe, ma ia tangata he huarahi ako-a-ringa ki te matauranga. Ma te kite i tetahi waahanga o te karaehe i te Terarium, ka kitea e au te mahi ki te hopu i tetahi Pokimona Alolan. Me te Alolan Grimer me te Alolan Exeggutor kei o ringaringa, i hoki mai ahau i runga i te wikitoria, ka mahue etahi atu me a raatau mahi mahi kainga.

Ae ra, ko nga pakanga tetahi waahanga nui o te wheako Pokémon, a ko te Blueberry Academy e pai ana ki nga whawhai takirua. Ka whakaurua he paparanga taapiri mo te whakatau whakatau me te hanga roopu, me te whakarite kia rite nga kaiwhakangungu ki te tuku Poké Poké e rua i nga wa katoa ka pa ki nga kaiwhakangungu whakahē. Ko nga pakanga i mahia e au i taku wa ki te Indigo Disk he mea maumahara, he wero hoki, he whakamatautau tonu i aku pukenga whakahaere roopu, he mohio ki nga momo whakataetae, me te kowhiringa nekehanga.

Kia tau te turanga, kua tae ki te wa ki te whakamatau i to uara ki te Elite Four. I mua i te wero tika ki nga mema o te Elite Four, me whakaoti e nga kaiwhakangungu he Whakamatautau Tohu, he maumahara ki tetahi huarahi arai. I taku kitenga i te whakawakanga a Amarys, e oma ana i roto i nga mowhiti rererangi me Koraidon, Miraidon ranei, ka maumahara ahau ki nga arai whakahihiri i roto i a Spyro te Tarakona. Ka werohia te hihikotanga o tenei awhiowhio i mua i ia pakanga Elite Four, e whakatakoto ana i te waahi mo te whawhai kaha a Pokémon-on-Pokémon.

Ahakoa kaore au i toa mai i taku tukinga ki a Amarys, na te mea i kaha ake taku hiahia ki te hoki ki te Kopae Indigo. Neke atu i te 230 nga Pokémon hou me te hoki mai ano ki te rapu me te hopu, te Terarium hopu ki te tuhura, me nga kaiwhakangungu whakamataku ki te wero, he pai ki te kii ko te Kopae Indigo e tuku ana i nga korero whanui o te keemu e hiahia ana nga kaiwhaiwhai Pokémon. Ko ahau, mo tetahi, kei te tatari marie ki taku whakataetae, kua ruku ano ahau ki te ao o Pokémon Scarlet. Kei te haere tonu te haerenga, ka mutu nga whai waahi.