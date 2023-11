Pokémon GO Black Friday Hoko he Moni Takoha Rua mo nga Kaiwhakangungu

By

No tata nei a Pokémon GO i whakaatu nga korero whakahihiri mo te hokonga Paraire Pango o tenei tau. Ka whai waahi nga kaiwhakangungu ki te whaarua i a ratou PokéCoins bonus ina hoko paihere neke atu i te $20 USD i runga i te Toa Tukutuku Pokémon GO mana. Ma tenei whakatairanga motuhake ka taea e nga kaitoro te whiwhi PokéCoins i waho o te toa-a-taupānga auau me te whiwhi moni taapiri hei utu mo o raatau hoko.

Ahakoa he ahua whakahihiri nga korero, he mea nui kia mahara ko nga moni putea takirua ehara i te mea ka whiwhi takirua te rahi o te paihere mo te utu kotahi. Engari, kei te ruarua a Niantic nga moni bonus i whakawhiwhia mo nga hoko mai i te Toa Tukutuku Pokémon GO.

Hei whakamarama i nga utu me nga whakataurite, kua tirohia e matou nga utu paihere e waatea ana i runga i te Toa Tukutuku, toa-a-taupānga i Croatia. Kia maumahara ka rereke pea nga utu i runga i to rohe na te utu motuhake o te rohe o Niantic.

I runga i te arotake i nga paihere e waatea ana, e kitea ana ko nga utu mo te Paraire Pango he painga mo nga hoko paihere nui ake. Heoi ano, kaore pea i te mea whakamiharo i te mea e whakaarohia ana. Ina whakatairitehia nga paihere nui o te 2500 Moni, 5200 Moni, me te 14500 Moni, ko nga paihere Toa Tukutuku auau ka kitea he 7% te iti ake i nga paihere i roto i te keemu. I taua wa, ko nga paihere Paraire Pango e whakaatu ana i te moni penapena toharite o te 13.5% ka whakatauritea ki nga paihere i roto i te keemu.

I te katoa, ki te whiriwhiri koe ki te tango painga o tenei hoko, ka taea e koe te tumanako ki te penapena mai i te 12% ki te 14.3%, i runga i te paihere ka tohua e koe.

Ma te whakaaro ki enei kitenga, he pai te kii kaore pea enei utu mo te Paraire Pango e tino whakapouri ana i te whakaaro o etahi o nga kaihoko. Mena kaore koe i te hiahia wawe ki nga PokéCoins, he mea mohio ki te peke i tenei hoko. Heoi, ki te hiahia koe ki te hoko hoko, kia mohio koe kaore he rereketanga nui o nga utu i waenga i nga rahinga paihere e tukuna ana.

FAQ:

Q: Me pehea e whai hua ai nga kaiwhakangungu mai i te Hoko Paraire Pango a Pokémon GO?

A: Ka taea e nga kaiwhakangungu te whaarua i a raatau PokéCoins bonus mo ia hoko i runga i nga paihere neke atu i te $20 USD ma te Toa Tukutuku Pokémon GO.

Q: He rite tonu nga utu paihere Paraire Pango puta noa i te ao?

A: Kaore, ka whakamahi a Niantic i nga utu motuhake-a-rohe, na reira ka rereke nga utu i runga i to whenua.

P: He pehea te whakataurite o nga paihere Paraire Pango ki te Toa Tukutuku me nga paihere-a-taupānga?

A: Ko nga paihere Toa Tukutuku auau, i te toharite, 7% te iti ake i nga paihere i roto i te keemu, engari ko nga paihere o te Paraire Pango he penapena mo te 13.5%.