Tirohia nga utu mo te Paraire Pango Nui rawa atu i te Monohiko Boutique!

Whakapaia mo nga utu tino whakahihiri mo te Paraire Pango mo te rorohiko whakangao puoro! Kua noho a Plugin Boutique te waahi mutunga mo nga tohu rorohiko nui katoa o te umanga. Ko te tuku utu nui mo te maha o nga hua, he pai ake nga utu mo te Paraire Pango o tenei tau i nga wa o mua.

Mena he kaikawe koe i nga tauira whakahiato analogue analog, kaua e titiro atu! Kei te tuku a Plugin Boutique i te 50% hekenga mo nga taitara Arturia matarohia, tae atu ki te 59% te utu mo nga synths ngawari Korg rongonui. Ka wheako i te tangi waina e pai ana koe ki te hautanga o te utu.

Engari kaore e mutu nga mahi. Kua hipokina koe e Plugin Boutique ina tae mai ki nga taputapu o-waho. Torotoro i a raatau kohinga ka kitea ki te 90% te utu mo nga taputapu Universal Audio, e mahi pono ana i nga oro o nga taputapu taiwhanga tino rongonui kua mahia. Tāpirihia taua pa ngaio ki o ara me te kore e pakaru te peeke.

Mo te hunga e rapu ana i nga ahunga whakamua rorohiko hou, kei te tuku a Plugin Boutique he 75% te utu i nga hua iZotope me te Heavyocity. Whakanuia to hoahoa oro me to kaha whakauru oro ki nga taputapu me nga paanga o te ahumahi. Hei taapiri, kaua e ngaro te whai waahi ki te hopu Native Instruments me te rorohiko Antares i te haurua o te utu.

He aha te moumou taima ki te rapu moonga ki etahi atu waahi? Kua whakaritea e Plugin Boutique he kowhiringa whakamiharo o nga utu mo te Paraire Paraire pai rawa atu mo koe. Mai i nga reanga tawhito tae noa ki nga raupaparorohiko hou, he mea mo ia kaihanga puoro.

Tirohia o maatau tohu i raro nei ka haere ki to maatau wharangi hoko rorohiko Paraire Paraire kua whakatapua mo nga utu whakamiharo ake. Kaua e ngaro - whakapai ake i to tatūnga studio i tenei ra!

Pātai Auau

He aha te Plugin Boutique?

Ko te Plugin Boutique he toa ipurangi e tuku ana i te whānuitanga o nga momo rorohiko whakangao puoro, taputapu mariko, me nga taputapu oro.

Me pehea e whai hua ai au i nga utu mo te Paraire Pango i te Plugin Boutique?

I te Paraire Pango, ka tukuna e Plugin Boutique nga utu nui mo nga momo hua rorohiko, ka taea e koe te penapena moni mo o hoko mahi puoro.

Ka taea e au te kite i nga utu mo nga taputapu tawhito me nga rorohiko hou i te Plugin Boutique?

Tino! Ka tukuna e Plugin Boutique nga utu mo nga tauira whakahiato analogue analog, tae atu ki nga mahinga rorohiko hou, ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihanga puoro katoa.

Kei hea e kitea ai etahi atu korero mo nga utu mo te Paraire Pango a Plugin Boutique?

Ka kitea e koe etahi atu korero mo nga utu mo te Paraire Pango a Plugin Boutique i runga i ta raatau paetukutuku mana: www.pluginboutique.com