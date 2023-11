Ko nga Whainga Hou ka Huria ki te Planetarium Whakapai ake a SUNY Oswego

Ko te Shineman Planetarium o SUNY Oswego kua tae mai ki nga whakahoutanga nui me nga whakahoutanga, na te mea kua piki ake te hangarau, kua pai ake te ngawari ki te whakamahi, me te whakarei ake i nga huarahi ako mo nga akonga e whai ana i te kaupapa arorangi iti. Ko te tikanga whakamohoatanga, i timata neke atu i te kotahi tau ki muri, ko te whai ki te whakatika i nga here o te rorohiko o mua o te aorangi, Starry Night.

I raro i te aratohu a Natalia Lewandowska, te kaiwhakahaere o te aorangi me te ahorangi awhina mo te ahupūngao i SUNY Oswego, i timata te haerenga whakamohoatanga i te haerenga ki tetahi awheawhe i Chadds Ford, Pennsylvania. I kitea e te awheawhe ko te kamupene kei muri i a Starry Night, Spitz Inc., kua riro mai i a Cosm, tetahi atu kamupene planetarium, i arai atu ki te whakamutua o Starry Night me te whakaurunga o te punaha rorohiko hou me te whakapai ake e kiia nei ko Digistar.

He mihi nui ki te tahua moni mai i te Shineman Endowed Fund, ko nga whakamohoatanga o te planetarium ehara i te mea ko nga rorohiko hou anake engari ko nga taputapu rorohiko e tika ana me nga whakahou Windows. I whakamarama a Lewandowska ko te ao katoa kei te mahi inaianei i runga i nga rorohiko hou e rua kua whakakapihia e whakahaere ana i te Digistar 7.

Ko te tangohanga o Digistar 7 e whakaatu ana i te tere tere o te whanaketanga o te hangarau. Ko ona whakahoutanga tonu e tuku ana i nga ahuatanga hou me nga kaha, tae atu ki te kaha ki te hono i te planetarium ki te ipurangi mo te wa tuatahi. Ma tenei hononga ka whakamana i nga kaitoi a Spitz Inc. ki te whakatika i nga take, i nga raru ranei ma te uru atu ki te rorohiko a te planetarium i runga ipurangi.

Ko te hononga ipurangi hoki e whakahaere ana i te mahi tahi me te mohio ki te hanga whakaaturanga planetarium. Ko te Digistar 7 e whakarato ana i te uru ki te putunga korero-kapua o nga rawa i hangaia e te hapori me nga raraunga arorangi o te ao hou, e tuku ana i nga whakaaturanga hihiri me te auaha. Ka taea e nga tauira te kite i te Milky Way i roto i nga momo tuāwhiorangi marama, penei i nga hihi gamma, kia kaha ake ai te ruku me te maarama ki nga ahuatanga o te rangi.

Na enei ahunga whakamua i puta te whanaketanga o nga huarahi ako hou mo nga tauira SUNY Oswego. Ko nga mahere ki te whakauru i tetahi akoranga planetarium i te ngahuru o te tau e whai ake nei ka taea e nga akonga te ako i nga ahuatanga o te hanga i a raatau ake whakaaturanga. Ka tino whai hua tenei akoranga mo te hunga e whai ana i nga tamariki iti i roto i te aorangi.

Ko nga aorangi o SUNY Oswego he mea tuku iho mo te mahi ki te hapori whare wananga mai i nga tau 1960. Ma te awhi i nga hangarau hou me te whakahiato i te mahi tahi i waenga i te hunga kaingākaunui astrophysics, ko te Shineman Planetarium kua whakahou ake e haere tonu ana tenei tikanga i te wa e akiaki ana nga akonga ki nga rohe hou whakahihiri o te torotoro arorangi.

