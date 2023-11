Te Tirotiro i te Utu Tuturu o nga Kaupapa Pungao Whakahou

By

Ko te kaitango whakaahua a Steven Nowakowski kua eke ki tetahi mahi nui ki te hopu i te taha e warewarehia ana o nga kaupapa hiko whakahou. Ma tana titiro, kua whakamaramatia e ia te whakamaaramatanga me te paheketanga o nga whenua i puta mai i te hanganga o nga paamu hau. Ko tetahi o aua kaupapa ko te Kaban windfarm kei te uru o Cairns, kei roto e 28 nga turbine nui e hora ana puta noa i te rohe whanui 1,300 heketea.

I roto i te korerorero me te kaihautu Sky News a Chris Kenny, ka ruku a Nowakowski ki te whakawhanaketanga o enei kaupapa hiko whakahou me o raatau paanga hohonu ki te taiao o Ahitereiria. Ma te whakaatu i ana whakaahua whanui, ka whakapau kaha ia ki te whakanui i te nui o enei kaupapa e kore e kitea.

Ko te rīpene i whakaatuhia e Nowakowski he wahapu ataata, e whakaatu ana i nga hua ka puta mai i nga kaupapa e whakaarohia ana i te taha o nga takutai moana o Queensland. Ko te mahi hei whakaohooho, hei akiaki i nga kaimakitaki ki te whakaaro ki te utu pono mo tenei whakawhiti hiko matomato.

Ahakoa e kore e kore e whai waahi nui nga kaupapa hiko whakahou ki te aukati i te huringa o te rangi, he mea nui ki te mihi ki te whanuitanga o o raatau paanga. Ko te angitu o enei kaupapa kia kaua e paopao ki te whakakino i te whanuitanga o te noho taiao.

Ko nga mahi a Nowakowski e whakatuwhera ana i tetahi huarahi hou mo te korerorero, e akiaki ana i a maatau ki te arotake i nga mahi hokohoko e uru ana ki te whakawhanaketanga o te hiko whakahou. He whakamaumahara ki a maatau ki te whakataurite i waenga i te oranga o te taiao me te hiahia ohorere mo te kaha ma.

I te wa e kaha haere tonu ana te ao ki te wero ki te whakawhiti ki nga puna hiko ma, ka kaha ake nga whakaaro i homai e Nowakowski. Na roto i ana whakaahua, ka akiaki ia i te hapori ki te tuhura i nga huarahi rereke me te tono kia nui ake te maarama me te kawenga takohanga mai i nga kaupapa hiko whakahou.

FAQ

Q: He aha te kaha whakahou?

Ko te kaha whakahou e tohu ana ki te kaha ka puta mai i nga puna ka taea te whakakii maori, penei i te ra, te hau, te wai, me te wera wera.

P: He aha i hangaia ai nga paamu hau?

Ka hangaia nga paamu hau hei whakamahi i te kaha o te hau ki te whakaputa hiko. Hei puna hiko ma me te whakahou ake, ka awhina te hau hau ki te whakaheke i nga tuku hau kati me te whawhai ki te huringa o te rangi.

P: He aha te paanga o nga kaupapa hiko whakahou ki te taiao?

Ko nga kaupapa hiko hou, tae atu ki nga paamu hau, ka pa ki nga paanga taiao pai me te kino. Ahakoa ka whai waahi ratou ki te whakaheke i te tuku waro, he maha nga wa e hiahia ana ratou ki te whakakore i nga whenua, ka pakaru pea te waahi noho me te whakararu i nga tauira heke mohoao.

P: He aha te mea nui ki te whakaaro ki te katoa o nga paanga o nga kaupapa hiko whakahou?

Ma te whakaaro ki nga paanga katoa o nga kaupapa hiko whakahou, ka taea e taatau te whakarite kia whakahaerehia te whakawhiti ki te hiko ma i runga i te pumau me te kawenga. Kei roto i tenei ko te whakaiti i nga hua kino o te taiao me te whakataurite i waenga i te whakaputanga hiko ma me te tiaki i nga kaainga taiao.