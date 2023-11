Tuhinga Hou: Te Whakatairanga i te Ōritetanga Ira tangata i roto i te Ahumahi Whakaata Ataata

Ko te ahumahi keemu ataata kua tae mai i te wa roa mai i tona timatanga, me nga tohu rongonui penei i a Zelda, Lara Croft, Princess Peach, me Samus Aran e mau ana i nga kaitakaro huri noa i te ao. Heoi, ahakoa te ahu whakamua, he pouri te ngakau ki te kite i etahi e mau tonu ana te whakapono ko tenei umanga te rangatira o nga tane. Ko tetahi tautohetohe tata nei e pa ana ki te PC Gamer e whakaatu ana i te take e mau tonu ana mo nga wahine e warewarehia ana, e kore e kitea i roto i te petipeti.

I tukuna e PC Gamer tetahi putanga moheni hei whakamaumaharatanga i ona tau 30, e whakaatu ana i nga uiuinga me nga kaiwhakatikatika me nga kaimahi o mua. Heoi, ka kite te hunga panui i te korenga o nga wahine i mahi i te whakaputanga i roto i nga tau e toru kua hipa. Ma te mohio, ko nga wahine o te hapori petipeti i whakapuaki i o raatau pouri i runga ipurangi, me te rapu tautoko me te kotahitanga mai i a raatau ano. Ko te etita-a-rangatira o PC Gamer, a Phil Savage, i mohio ki te he, ka tukuna he whakapaha, me te whakaae ki te ahua kino o nga wahine i roto i nga papaaho petipeti.

Ko te mea pouri, kaore i te noho mokemoke nga ahuatanga penei. Kua roa e whakahengia ana te ahumahi keemu ataata mo te kore o te rereketanga o te ira tangata. E ai ki tetahi rangahau tata nei, 61 paihēneti o te hunga mahi petipeti he tane, ko te 79 paiheneti o nga kaiwhaiwhai keemu ataata he tane. I tua atu, he maha nga wa ka wehea nga wahine mai i nga huihuinga ahumahi nui me nga whakaaturanga, ka mau tonu te taiao e kaha ana te tane.

Na, he aha te otinga? Ko nga wahine penei i te kaiwhakawhanake keemu riipene whakaata me te kaiwawao kanorau a Jay Justice e tohe ana he mea nui mo nga tane, kua whai hua mai i tetahi punaha kore tika, ki te whai waahi ki te whakatairanga i te riterite o te ira tangata. Kei roto i tenei ko te korero i te wa e kite ana ratou i nga ira tangata kua wehea ki waho, e tohe ana kia rite te utu, me te taunaki i nga wahine whai tohu me nga taangata kore-rua mo nga whai waahi. Me kaha te whakawero me te wetewete i te whakahāwea, engari me whakapau kaha te katoa o te umanga.

Me nui ake ano nga mahi a nga kamupene i te whakaputa korero pohehe. Ko te tohunga ngaio PR me te kaiwhakatere Twitch a SailorTabbyCat e whakanui ana i te hiranga o te mahi tino mahi ki te whakatika i nga wero e pa ana ki nga wahine me nga taangata kore-rua, ina koa ko era mai i nga hapori iti. He mea tika ki te hanga i tetahi taiao manaaki me te whakauru i o raatau pukenga me o raatau koha.

I te mea he wahine kairīpoata petipeti, kua kite ahau i nga raru e pa ana ki nga wahine. Ahakoa he pai te tikanga o etahi hoa mahi tane, me nui ake te mahi. Ko te pakaru ki roto i tenei waahi o mua kua rangatirahia e nga tane me ngangau me te wero i te mana o mua. Me kaha te umanga ki te whakauru i nga wahine ki roto i nga panui, studio, me nga raarangi rongonui, ka whakawhiwhia ki a raatau te whakanui me te whai waahi ki a raatau.

Ko te whakatairanga i te riterite o te ira tangata i roto i te ahumahi keemu riipene whakaata me mahi tahi. Kua tae ki te wa mo te umanga ki te mohio ki nga takoha nui a nga wahine me te whakarite kia rite nga whai waahi ki te whakaatu i o raatau pukenga. Kia mahi tahi tatou ki te hanga i tetahi hapori petipeti nui ake, kanorau hoki e awhi ana i nga mahi auaha me nga pukenga o nga tangata katoa, ahakoa te ira tangata.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te mea nui i roto i te ahumahi keemu ataata?

He mea nui te rite o te ira tangata i roto i te ahumahi keemu ataata kia rite ai nga whai waahi ki te katoa ki te mahi me te whai oranga i roto i te mara. Ka poipoia te kanorau o nga tirohanga, nga whakaaro, me te mahi auaha, e arai atu ai ki nga keemu whakauru me te whakaatu. Ka taea hoki te hapori petipeti pai ake, kanorau hoki, ka rongo nga kaitakaro mai i nga ahuatanga katoa ka kitea me te whakauru.

2. Me pehea e tautoko ai nga tane i te riterite o te ira tangata i roto i te petipeti?

Ka taea e nga tane te tautoko i te riterite o te ira tangata i roto i te petipeti ma te korero whakahē i te whakakorenga me te kore korero, te tohe kia rite te utu me te whai waahi, me te kaha ki te taunaki me te whakatairanga i nga wahine whai tohu me nga tangata kore-rua. He mea nui ki te mohio ki nga whakararu o te punaha me te kaha ki te mahi ki te whakakore.

3. He aha nga mahi ka taea e nga kamupene ki te whakatairanga i te riterite o te ira tangata?

Ka taea e nga kamupene te mahi tino kaha ki te whakatairanga i te riterite o te ira tangata ma te hanga kaupapa here me nga mahi whakauru, te rereke i o raatau kaimahi, me te whakarite kia rite nga huarahi mo te ahu whakamua. Me kaha hoki ratou ki te rapu i nga reo kanorau mo nga panui, nga uiui, me nga whakaaturanga, me te whakarato i tetahi taiao haumaru me te tautoko mo nga wahine me nga tangata takitahi kore-rua kia ora.

4. Me pehea e whai waahi ai te hapori petipeti ki te whakatairanga i te riterite o te ira tangata?

Ka taea e te hapori petipeti te whai waahi ki te whakatairanga i te riterite o te ira tangata ma te tautoko me te whakanui i nga reo o nga wahine me nga tangata takitahi kore-rua, te whakawero i nga whanonga ira tangata me te whakawhanaunga wahine, me te hanga i nga waahi whakauru e whakaaro ai te katoa ki te whakaute me te whakanui. Ko nga hapori petipeti me kaha ki te mahi ki te whakakore i nga ahuatanga o te ira tangata me nga mahi whakatoi i roto i te hapori.