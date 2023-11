Te Awenga Tipu o Oura: He Upoko Hou mo te Tiaki Hauora

I roto i nga purongo tata nei, ko Oura, te kamupene mowhiti atamai hono, he mea whakahihiri ki tana roopu. Ko Jason Oberfest, he kaiwhakahaere o mua mo te Hauora o Apple me tetahi tangata rongonui i roto i te umanga hauora, kua tohua hei upoko mo te rautaki haumanu me nga mahi hauora a Oura. Ko tenei nekehanga rautaki e tohu ana i te pono o Oura ki te whakawhänui i tana kupenga o nga hoa mahi me te whakapumau i a ia ano hei kaitakaro nui ki te waahi hauora.

Kua roa a Oura mai i tona timatanga hei kaupapa Kickstarter i te tau 2015. Kua parahia e te kamupene tona huarahi ki te angitu me te whakaurunga o tana mowhiti tuarua-whakatupuranga i te 2018, me te mea tata nei, ko te tuatoru-whakatupuranga Oura Ring i 2021. Ko te Kei te whakamahi a Oura Ring i nga hangarau hou hei whakarato i nga tirohanga hauora matawhānui ma te whai i te neke atu i te 200 biometrics, tae atu ki nga tauira moe, korikori tinana, taumata ahotea, reiti o te ngakau, huringa paheketanga, me nga taumata hāora toto. Na te hoahoa kiko me te tono hoa kaha, kua riro te Oura Ring i te rongonui i waenga i nga tangata mohio hauora, tae atu ki nga tangata rongonui penei i a Jennifer Aniston me Prince Harry.

Ko te kooputanga o Jason Oberfest e whakaatu ana i te kaha o Oura ki te huri i tua atu i te kaitirotiro hauora me te oranga ki roto i te taputapu hauora tino pai. Na te tohungatanga o Oberfest i roto i te ao tiaki hauora hono me tana whai waahi nui ki te roopu hauora a Apple, kua rite a Oura ki te hohonu ake te maaramatanga mo te umanga hauora me te anga whakamua ki te noho hei otinga hauora matawhānui.

Ko te Kaiwhakahaere Matua a Tom Hale i whakapuaki i tona ngakau nui mo te taenga mai o Oberfest, me te kii ko te timatanga o te wahanga hou mo Oura. Ko te hiahia o te kamupene ki te whakamana i te Oura Ring hei taputapu hauora katoa e whakaatuhia ana e ana mahi tahi tata nei, penei i te mahi tahi me Gucci ki te hanga mowhiti ritenga. I tua atu, kua awhina a Oura ki te hoko mai i tana mowhiti na roto i nga putea whakapaunga hauora (FSA) ma te mahi tahi me te papaa-e-tauhokohoko hauora.

Kua whai mana te Oura Ring mo ona raraunga mohio me te atanga ratarata-kaiwhakamahi. He maha nga kaiwhakamahi e kii ana he pai ake te taupānga hoa Oura ki tera o Apple Fitness, e tuku ana i te whānuitanga o nga ahuatanga me te hoahoa ataahua.

I te mea kei te whakawhānui tonu a Oura i ona waahi me te taapiri o Jason Oberfest, e marama ana ko te tirohanga a te kamupene mo nga ra kei te heke mai e aro ana ki te whakamana i nga tangata takitahi me nga hangarau hauora matatau. Na tana mowhiti ahurei me te huarahi auaha, kua whakaritea a Oura ki te whakarereke i te huarahi e whakahaere ana i to maatau hauora me te oranga.

FAQ

He aha te Oura Ring?

Ko te Oura Ring he whakakai mohio e whakamahi ana i nga hangarau matatau ki te whai i te neke atu i te 200 biometrics, e whakarato ana i nga tirohanga hauora ki nga kaiwhakamahi.

Ko wai a Jason Oberfest?

Ko Jason Oberfest he kaiwhakahaere o mua mo te Hauora o Apple, he mema matua mo te roopu hauora a Apple. Kua uru atu ia ki a Oura hei upoko mo te rautaki haumanu me te mahi hauora.

He aha te rerekee o Oura ki etahi atu kaitirotiro hauora?

Ko te Oura Ring he mea motuhake me ona ahuatanga whanui, hoahoa hihiko, me te tono hoa-hoahoa. Ka tukuna he raraunga mohio me te atanga titiro.

He aha te tirohanga a Oura mo te heke mai?

Ko te whai a Oura ki te whakapumau i a ia ano hei otinga hauora matawhānui, ki tua atu i te kaitirotiro hauora me te oranga. Kei te mahi te kamupene ki te whakamana i te Oura Ring hei taputapu hauora katoa.

He aha nga mahi tahi kua mahia e Oura?

Kua mahi tahi a Oura me Gucci ki te hanga i tetahi whakakai ritenga me te waituhi i nga mahi me tetahi papaa-e-tauhokohoko hauora hei whakahaere i te hoko o te whakakai na roto i nga putea whakapaunga hauora (FSA).