Whakaarohia ano te 10,000 Whangahanga Whangai: Rangahau Hou mo nga Tatau Hipanga me te Hauora

Kotahi tau ki muri, i timata te teepu Well+Being i The Washington Post ki te tuku tohutohu putaiao mo te hauora tino pai. I runga i te aro ki te poipoi i te tinana, te hinengaro, me te whanaungatanga, kua whai te teepu ki te whakamana i nga kaipānui ki te whiriwhiri i o raatau hauora. Hei whakanui i tenei tohu nui, kua whakaritea he whiriwhiringa o a raatau tohutohu pai mo te noho pai ia ra.

Ko tetahi o enei kupu tohutohu he wero i te whakaaro ko te 10,000 nga hikoinga ia ra ko te paerewa koura mo te korikori tinana. Ko Gretchen Reynolds, te kairiiri i muri i te "Your Move," e kii ana kaore he mea makutu mo tenei nama. Ko nga rangahau hou e tohu ana mo nga tangata kei raro iho i te 60 tau, ka taea te whiwhi i nga painga nui me nga tatauranga hikoi ia ra mai i te 8,000 ki te 10,000. Mo te hunga neke atu i te 60, he iti iho te paepae, me te waahi reka mo te whakaheke i te mate mate ka taka i waenga i te 6,000 me te 8,000 nga hikoinga.

I runga i tenei whakakitenga, e whitu nga tohutohu a Well+Being mo nga porotiti hikoi. Ko enei tohutohu he awhina i nga tangata takitahi ki te whai i o raatau hikoi me te whakauru atu i nga korikori tinana ki o raatau oranga o ia ra. Ko nga whakaaro ko te whakatakoto i nga whainga ka taea te whakatutuki, te whakanui haere i nga tatauranga hikoi, me te whakamahi i nga hangarau penei i te pedometers, i nga kaiwhaiwhai tinana ranei. Ma te whai i enei tohutohu, ka taea e te tangata te whakapai ake i to ratau oranga tinana me te kore e pehia e te taumata teitei o te tatauranga.

He mea nui kia maumahara ko te oranga oranga he nui ake i te oranga tinana anake. Ma te whakarite i te oranga o te katoa me te whiriwhiri i runga i nga taunakitanga putaiao, ka taea e te tangata takitahi te whai oranga me te taurite. Ko te teepu Well+Being i The Washington Post kei te tuku tuhinga me nga tohutohu hei tautoko i nga kaipānui ki te whakatutuki i tenei whainga.

Source:

Te Washington Post – Te Papa Waiora