He aha te take he mea nui te kowhiri ki te tautoko i nga tuhinga korero motuhake

I roto i te ao matihiko o enei ra, kei te waatea noa nga korero ki o tatou maihao, kaore e taea te whakaiti i te hiranga o te purongo motuhake. Ko te mea nui e mau tonu ana: ko te tautoko i nga mahi a te roopu etita motuhake he mea nui mo te hapori mohio.

Ko te mahi purongo motuhake hei whakamaumahara ki te hiranga o te kounga, te pono, me te mana motuhake i roto i nga purongo. Kei tua atu i te tuku purongo me te ruku ki nga tātaritanga arohaehae, nga whakatewhatewha, nga uiui, me nga purongo e pupuri ana i a tatou ki te mohio me te mahi. Na roto i te ohauru ki nga purongo korero motuhake penei i a Télérama, ehara i te mea ka whai waahi noa tatou ki te arowhai matawhānui me te whai kiko o nga kaupapa ahurea engari ka whai waahi ano tatou ki te whakapumau i tetahi papaaahua nui mo nga korerorero mohio.

Inaianei kua tino kitea te hiahia mo te kairipoata motuhake. Na te pikinga o nga purongo rūpahu, nga korero pohehe, me te whakapouri, kua kaha ake te uaua ki te wehe i te meka mai i nga korero pakiwaitara. Ko nga whare panui motuhake, e akiakihia ana e nga tikanga matatika me te pono ki te pono, ka whai waahi nui ki te whawhai i enei wero.

FAQ:

P: He aha te rerekee o te purongo motuhake mai i etahi atu momo panui?

A: Ko te kairipoata motuhake e tohuhia ana e tana piripono ki te kore whakaaro, purongo tirotiro, me te herekoretanga etita. Kaore i rite ki te hunga pāpāho auraki, tera pea ka awehia e nga kaupapa umanga me nga kaupapa torangapu, ko nga putanga motuhake ka aro nui ki te mana o te marea ki nga korero.

P: Me pehea taku tautoko i te kairipoata motuhake?

A: Ko tetahi huarahi ki te tautoko i nga kairīpoata motuhake ko te ohauru ki nga whakaputanga rongonui, ki nga papaaho ipurangi ranei. Ma te utu mo nga ihirangi kounga, kei te whai waahi tika koe ki te pumau me te whakahaere tonu o nga waahanga motuhake.

Q: He rītaha te kairīpoata motuhake?

A: Ahakoa karekau he ahua o te hunga päpäho e tino kore i te päpätanga, ka ngana te kairipoata motuhake ki te whakaiti me te whakaatu i nga päpätanga pea. Ma te piri ki nga tikanga whakahaere tikanga, ka mau tonu nga kairīpoata motuhake i te taumata teitei ake o te marama me te kawenga takohanga i roto i a raatau purongo.

Hei whakamutunga, ko te tautoko i te kairipoata motuhake he mahi nui hei pupuri i te hapori mohio. Na roto i te ohauru ki nga whare panui motuhake penei i a Télérama, ehara i te mea ka uru atu matou ki nga tirohanga me te tātaritanga engari ka whai waahi ano matou ki te pupuri i te kounga, te pono, me te mana motuhake i roto i nga purongo.