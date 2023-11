Nga Tirohanga Hou mo te Novel Orbital a Samantha Harvey

Ko te pukapuka hou a Samantha Harvey, "Orbital," e kawe ana i nga kaipanui ki te haerenga ki roto i te whenua o roto o nga kaitoro e ono e matakitaki ana i te whenua mai i te Teihana Mokowhiti o te Ao. Ahakoa ko nga pukapuka o mua a Harvey kua tirotirohia te ahua o te ao na roto i nga ahuatanga me nga ahuatanga rereke, ko te "Orbital" ka turaki i tenei torotoro ki tana whakatau arorau ma te ruku i nga kaiwhaiwhai ki te hohonutanga o te waahi. Ka wero te pakiwaitara i nga kaipānui ki te whai whakaaro ki nga huarahi e hangai ai te wa, te mahara, me te tirohanga i to tatou mohiotanga ki te ao.

Kaore i rite ki nga korero mokowhiti tawhito e arotahi ana ki nga taunekeneke a te tangata, ko te "Orbital" ka uru ki roto i nga hononga takitahi o nga kairangirangi me te aorangi ka kitea e ratou. Ka whakaaro ia tangata ki to raatau hononga ki te whenua i te wa e raru ana ki te mokemoke me te piripono ka puta mai i te noho ki te waahi. Ka mau a Harvey i nga ahuatanga whakamiharo o to ratau oranga, ka peita i te pikitia oraora o te ao i roto i te orbit i te wa ka kowhatu te wa, ka uru te whiti me te ra ki roto i te huringa haere tonu.

I waenga i nga tirohanga whakamataku mo te Ao, ka anga nga Kairangirangi ki o raatau kaupapa me nga paanga matatika o ta raatau kaupapa. Na o ratou kitenga ka kite ratou i nga paanga kino o te huringa o te rangi, mai i nga awhiowhio nui e tata atu ana ki te Philippines ki te pakarutanga na te urunga o te moana me te ngahere. Ko te whakaaturanga a Harvey e whakanui ana i te ahua torangapu o to raatau wheako, e whakaatu ana i te paanga o nga hiahia me nga mahi a te tangata ki te ao.

Na roto i nga whakaahua kaha, ka hono a Harvey i nga haerenga a nga kairangirangi ki nga waa whakahirahira o te hitori. Ka whakahuahia e ia te whakaahua rongonui i tangohia e Michael Collins i te miihana marama i te tau 1969, e whakaatu ana i te whakaaro ko nga tangata katoa engari ko te kaitango whakaahua kei roto i taua ahua. Ko tetahi atu whakaahua e mau tonu ana ko te peita a Velázquez, "Las Meninas," e whakaara ake ana i nga paatai ​​​​mo te tirohanga me te hononga i waenga i te kaupapa me te kaititiro. Ma te tuitui i enei tohutoro, ka tono a Harvey i nga kaipanui ki te whakaaro ki te kaha o te tangata, te ngoikore, me te whakawhirinaki ki te whenua.

Ko te "Orbital" he pukapuka whakahihiri whakaaro nui e tuhura ana i nga wheako o te tangata i roto i te whanuitanga o te waahi. Ko nga whakaahuatanga waiata a Harvey me nga uiuinga rapunga whakaaro mo te oranga e tuku ana ki nga kaipānui he tirohanga hou mo to tatou waahi i te ao. He whakatutukitanga whakamiharo e mau ana, e whakawerohia ana i a ia e raranga ana i nga uauatanga o te ao tangata me to tatou hononga hohonu ki tenei aorangi whakamiharo.

FAQ

1. He aha te kaupapa matua o te pukapuka "Orbital" a Samantha Harvey?

Ko te pakiwaitara e tino tirotiro ana i te whenua o roto o nga kaitoro e ono e matakitaki ana i te Ao mai i te Teihana Mokowhiti o te Ao, e ruku ana ki o raatau hononga takitahi me te ao me ona paanga hohonu mo a raatau kaupapa.

2. He pehea te rereke o te "Orbital" ki nga korero mokowhiti tawhito?

Kaore i rite ki nga korero tuku iho e aro nui ana ki nga mahi whakaari tangata, ko te "Orbital" e whakanui ana i te hononga o nga kairangirangi ki te Ao, kaua ki ta raatau taunekeneke ki a raatau ano. Ka wero te pakiwaitara i nga kaipānui ki te whakaaro ki te ahua o te noho, te wa, me te tirohanga i roto i te horopaki o te torotoro atea.

3. He aha nga kaupapa ka tirotirohia e Samantha Harvey i roto i te "Orbital"?

Ko te "Orbital" e aro ana ki nga kaupapa penei i te paanga o te hiahia me nga mahi a te tangata ki runga i te ao, te ahua torangapu o te torotoro mokowhiti, me te mokemoke hohonu me te noho piripono e pa ana ki nga kairangirangi. Ka whakaara ake ano te pakiwaitara i nga patai mo to tatou waahi ki te ao me to tatou whakawhirinakitanga ki te Ao.

4. He pehea te whakamahi a Samantha Harvey i nga whakaahua me nga tohutoro hei whakarei ake i nga korero?

Ka whakaurua e Harvey nga whakaahua kaha, penei i te whakaahua rongonui i tangohia e Michael Collins i te misioni o te marama i te tau 1969, hei whakaoho i te ahua o te noho tahi o te tangata. Ko te korero haere tonu mo te peita a Velázquez, "Las Meninas," ka akiaki i te whakaaro mo te tirohanga me te hononga i waenga i te kaupapa me te kaititiro, ka hohonu ake te rangahau rapunga whakaaro o te pukapuka.