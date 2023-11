Rangatū OPPO Reno11: Te Whakatau Anō i te Ora o te Pūhiko me te Whakaakoranga

Kua whakaritea a OPPO ki te hura i tana raupapa Reno11 e tino tumanakohia ana i te Whiringa-a-rangi 23. Ahakoa e tuku ana te raupapa i nga ahuatanga whakahihiri penei i te punaha kamera matatau me te hoahoa whakamiharo, ko tetahi ahuatanga motuhake ko te kaupapa whakakapi pākahiko e wha tau mo nga kaihoko wawe. Ma tenei kaupapa ahurei ka taea e nga kaiwhakamahi te parekareka ki te ora o te pākahiko roa puta noa i te roanga o o raatau taputapu.

Ko tetahi o nga mea nui o te raupapa Reno11 ko tana tautoko mo te punaha utu hiko super 80W. Ko tenei hangarau hou ka taea te utu tere me te pai, ahakoa i roto i nga ahuatanga tino kino. Ka taea e te raupapa te utu i nga pāmahana iti iho i te -20 nga nekehanga Celsius, me te whakarite kia noho hono nga kaiwhakamahi ahakoa te rangi.

I tua atu i nga kaha ki te utu utu, ko te raupapa Reno11 e whakaatu ana i te kohinga mahara kore ngaro. Ko tenei ahuatanga ka awhina i nga kaiwhakamahi ki te penapena ki te 45GB o te waahi rokiroki, ka taea e ratou te pupuri i etahi atu whakaahua, ataata, me nga taupānga ki o raatau taputapu.

Ka tae mai ano te raupapa me te ColorOS 14, kua whakauruhia ki roto i te punaha whakawhiti atamai Pantanal. I whakakahangia e te papaaho supercomputing ColorOS me AndesGPT, ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako he wheako maamaa me te mohio. Ka whakamanahia e OPPO ko te raupapa Reno11 ka mau tonu nga mahi maeneene mo te 48 marama.

Engari ko nga whakapainga kaore e mutu i reira. Ko te whakauru o te