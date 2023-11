Te Whakataki i te Oppo Hurihuri Kimihia N3 Flip: Te tautuhi ano i nga Waea Pore

Ko te Oppo Find N3 Flip kua rite ki te huri i te ao o nga waea pore me ona hoahoa auaha me nga ahuatanga tapahi. Ko tenei taapiri hou ki te raupapa Oppo N e whakanui ana i te ahua huatau me te huatau, me te mahi kaha me te wheako kaiwhakamahi whakarei.

Hoahoa whakaaro nui

Ma tana waahanga kamera porowhita motuhake me te karaehe o muri, ko te Oppo Find N3 Flip e whakaatu ana i te huatau me te ngawari. Ko te anga whakarewa te taapiri i te pumau ki te waea, me te whakarite ka taea e ia te tu ki te whakamatautau o te waa. Kei te waatea te taputapu ki te pango me te kirīmi, e tuku ana i nga kaiwhakamahi te ngawari ki te whiriwhiri i tetahi tae e pai ana ki o raatau ahua.

Whakaaturanga Whakapono

Ko te Oppo Find N3 Flip e whakaatu ana i te whakaaturanga uhi 3.26-inihi me te mata AMOLED 6.8-inihi. Ka tautokohia e te whakaaturanga hipoki neke atu i te 40 nga tono rongonui me te whakaatu i te papapātuhi QWERTY katoa, kia pai ai nga kaiwhakamahi ki te uru atu ki o raatau tono tino pai. Ko te whakaaturanga o roto e tuku ana i te rekooti tata kore e kitea, he mihi ki te hinge 'Flexion', e taea ai nga koki tiro maamaa me nga wheako waea ataata tino pai.

Mahinga Mahi

I whakauruhia ki te MediaTek Dimensity 9200 chipset, 12GB o LPDDR5X RAM, me te 256GB o te rokiroki USF 4.0, ko te Oppo Find N3 Flip e tuku ana i nga mahi tino pai mo te whakamahi ia ra. Ahakoa he mahi maha, he petipeti kaha ranei, ka taea e tenei waea te whakahaere ma te ngawari. I te wa e whakamahi ana te waea i te ColorOS 13, i runga i te Android 13, hei whakapumau me te whakarite, ka kitea pea e nga kaiwhakamahi etahi tono i mua i te whakaurunga. Heoi, ma te whakakore i a raatau i nga tautuhinga ka taea te whakatika i tenei take.

Te Putanga Tino

Ko te Oppo Find N3 Flip e whakanui ana i te tatūnga kamera whakamīharo, kei roto ko te 50MP Sony IMX890 pūoko matua, he 48MP Sony IMX582 pūoko ultra-whanui, me te 32MP Sony IMX709 kāmera whakaahua. Ka hopuhia e enei puoro nga whakaahua whakamiharo me te awhe hihiri pai, nga tae pono-ki-te-ora, me nga korero whakamiharo. Ko te arotahi ultra-whanui he mea whakahirahira, he iti noa te rereketanga me nga tae hihiri.

Te Whakakore i te Mana

Ma te pākahiko 4,300mAh me te tautoko utu 44W SuperVOOC, ka whakarite te Oppo Find N3 Flip kia kore koe e pau i te mana pākahiko. Ka taea e koe te utu i te waea mai i te 0 ki te 100 ōrau i roto i te haora kotahi, na reira ko tetahi o nga whiringa utu tere e waatea ana. Ahakoa kaore i te tautokohia te utu ahokore, ka nui ake te kaha o te utu tere.

FAQ

Q: He aha te mea ahurei te Oppo Find N3 Flip?

A: Ko te Oppo Find N3 Flip ka tu mai i runga i tana waahanga kamera porohita motuhake, te hoahoa kiko, me te kaha o te mahi.

Q: Kei te tautoko te Oppo Find N3 Flip i te utu ahokore?

A: Kaore, kaore te Oppo Find N3 Flip e tautoko i te utu ahokore, engari e tuku ana i nga kaha ki te utu tere me tana utu 44W SuperVOOC.

Q: He pehea te mahi a te kamera i runga i te Oppo Find N3 Flip?

A: Ko te Oppo Find N3 Flip e whakaatu ana i te tatūnga kamera whakamīharo e hopu ana i nga whakaahua whakamiharo me te awhe hihiko pai, nga tae pono-ki-te-ora, me nga korero whakamiharo.

Q: Kia pehea te roa o te pākahiko i runga i te Oppo Find N3 Flip?

A: Ma te whakamahi ngawari, ka taea e te Oppo Find N3 Flip te pākahiko 4,300mAh te noho pai mo te ra kotahi.

Q: He aha te punaha whakahaere e whakamahia ana e te Oppo Find N3 Flip?

A: Ko te Oppo Find N3 Flip e whakamahi ana i te ColorOS 13, i runga i te Android 13, hei whakapumau me te whakarite.

Hei whakamutunga, ko te Oppo Find N3 Flip he huringa keemu i te ao o nga waea pore. Na tana hoahoa kiko, te mahi kaha, me te kaha o te kamera whakamihi, ka whakatakotohia he paerewa hou mo nga mea ka taea e te waea pore. Ahakoa he kaingākau koe ki te hangarau me te titiro noa ranei ki te whakapai ake i to waea, he tino pai te whakaaro mo te Oppo Find N3 Flip.