Ko te OnePlus AI Music Studio e kawe mai ana i te Waihanga Waiata Hou ki nga Kaiwhakamahi Katoa

By

Ko OnePlus, te toa hangarau Hainamana rongonui mo ana waea atamai, kua huraina e ia tana AI Waiata Studio, he papaaahi whenua e whakakotahi ana i te hangarau hangai mohio (AI) hangarau me nga taputapu hanga puoro. E waatea ana te studio ki nga kaiwhakamahi ehara i Inia anake engari ki nga maakete o te ao, e whakatuwhera ana i nga waahi hou mo te hunga kaingākau waiata puta noa i te ao.

Ko te OnePlus AI Music Studio ka pakaru i nga arai ma te waatea ki nga kaiwhakamahi katoa, ahakoa o raatau waahi me o raatau hiahia. Kaore i rite ki etahi atu hua hangarau e herea ana ki nga kaiwhakamahi motuhake, ko tenei huarahi whakauru ka taea e te tangata he wahitau imeera te haina me te tiimata ki te hanga i a raatau ake ataata puoro. Ka whakakorehia te hiahia mo nga kaiwhakamahi ki te pupuri i tetahi taputapu OnePlus, ka uru atu ki te tini o nga tangata e ngakau nui ana ki te puoro.

Ko te mea e wehewehe ana i te OnePlus AI Music Studio ko tona kaha ki te whakarite i te hanga waiata ki nga hiahia takitahi. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whiriwhiri i waenga i te rap me te puoro kanikani hiko (EDM), me te taapiri o nga puoro pop. Ka taea hoki e ratou te whakahaere i o raatau puoro puoro e hiahia ana ma te kowhiri i nga ahuatanga penei i te harikoa, te hihiko, te aroha, te pouri ranei. Ko tenei whakaritenga ka whakamana i nga kaiwhakamahi ki te whakaputa i a raatau ano ma te puoro i runga i te ahua o o raatau kare-a-roto.

I tua atu i nga riipene oro, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarei ake i o raatau puoro puoro ma te kowhiri mai i nga momo kaupapa penei i te cyberpunk, te taiao, te ako me te mahi, te haere, me te kowhiri ranei mo te "AI Waiata Ataata". Ma tenei whaihuatanga ka taea te hanga i nga riipene whakaata puoro e hono ana ki te tirohanga toi a te kaiwhakamahi.

Hei whakaatu i nga momo kaha o te AI Music Studio, kua whakarewahia e OnePlus tetahi whakataetae whakauru tuwhera ki nga kaiwhakamahi i Inia, Amerika Te Tai Tokerau, me Uropi. Ka tonohia nga kaiuru ki te tuku i a raatau waiata puoro mo te whai waahi ki te wikitoria i nga tiitireti ka taea te utu mo nga hua OnePlus. Kua whakaritea te whakataetae ki te kowhiri i nga urunga toa 100 mai i nga rohe katoa, e whakaatu ana i te kaha o te kamupene ki te whakauru i tana hapori kaiwhakamahi na roto i nga mahi auaha me nga whakataetae tauwhitiwhiti.

Na nga hua o te whakataetae ka puta hei nga ra e heke mai nei, ka tatari marie te hunga kaingākau waiata ki te panui. Ko te OnePlus AI Music Studio ehara i te whakaatu noa i te kaha o AI i roto i te hanga waiata engari ka whakamana ano i nga kaiwhakamahi ki te whakaputa i o raatau mahi auaha me te hanga hononga hohonu ki te puoro i runga i te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Ka taea e au te whakamahi i te OnePlus AI Music Studio mena karekau he taputapu OnePlus?

Ae, kei te waatea te OnePlus AI Music Studio ki nga kaiwhakamahi katoa, ahakoa o raatau hiahia taputapu. Ka taea e koe te haina ma te whakamahi i to wahitau imeera ka tiimata ki te hanga i o ake ataata puoro.

2. He aha nga momo waiata e waatea ana i te AI Music Studio?

I tenei wa, ka tukuna e te AI Music Studio te whiringa ki te whiriwhiri i waenga i te rap me te puoro kanikani hiko (EDM), me te taapiri o nga puoro pop.

3. Ka taea e au te whakarite i aku ataata puoro i runga i te AI Music Studio?

Tino! Whai muri i te kowhiri i te momo me te ahua, ka taea e koe te whakawhaiaro ake i o riipene puoro ma te kowhiri mai i nga momo kaupapa, tae atu ki te cyberpunk, te taiao, te ako me te mahi, te haerenga, me te kowhiri ranei mo te whiringa matapōkere "AI Waiata Ataata" ranei.

4. Me pehea e uru ai ahau ki te whakataetae whakauru?

Hei whakauru atu ki te whakataetae whakauru, me tuku e koe o rii waiata i mua i te wa mutunga kua tohua. Kei te tuwhera te whakataetae ki nga kaiwhakamahi i Inia, Amerika Te Tai Tokerau, me Uropi, a ka whai waahi nga toa ki te wikitoria i nga tīkitipati ka taea te utu mo nga hua OnePlus.

5. Ka taea e au te tuku whakaurunga maha ki te whakataetae?

Tino! Ka whakatenatenahia nga kaiwhakamahi ki te tuku i nga whakaurunga maha ki te whakataetae, ko te aukati anake ko te karo i nga korero kino, kino ranei, me te whai i nga ture mana pupuri.