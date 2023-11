Ka tukuna e OnePlus te Mana o AI i roto i te Waihanga Waiata

Ko OnePlus, te waitohu waea atamai rongonui, no na tata nei i whakauru mai i tana papahanga hanga waiata a-whakaari (AI), te OnePlus AI Music Studio. Ko tenei papaaho hou e huri ana i te whenua o te whakapuaki auaha, ka whakawhiwhia ki nga kaiwhakamahi te kaha ki te tito me te whakaputa i o raatau puoro puoro na roto i te hangarau AI.

Ka whakatuwherahia e te OnePlus AI Music Studio he ao ka taea e te hunga kaingākau ki te waiata, ka taea e ratou te tuhura i nga momo momo penei i te rap, hip-hop, me te EDM. Ma tenei turanga, ka taea e nga kaiwhakamahi te hanga i a raatau ake kupu me te whakakotahi pai ki nga pao i hangaia e AI, ka hanga i nga titonga puoro ahurei me te hopu.

Ko te mea e wehe ke ana i te OnePlus AI Music Studio ko tana atanga tino ataahua, na te hanga waiata he tino wheako rumaki. Ka tukuna ano e te papaaho te kowhiringa ki te hanga i nga riipene whakaata puoro hopu, me te taapiri i te ahua tirohanga ki nga hanga puoro a te kaiwhakamahi. Ko enei ahuatanga katoa he ngawari te uru atu ki nga maihao o te kaiwhakamahi, na te hanga waiata he mahi ngawari me te ngahau.

I tua atu, ko te OnePlus AI Music Studio e tino aro ana ki te whakauru hapori. Ka taea e nga kaiwhakamahi te tiri i o raatau titonga i runga ipurangi, ka taea te mahi tahi me te whakaatu i o raatau pukenga ki te maataki whanui. Ko te papaaho ano he huarahi mo te whakanui, na te mea ka taea te pooti i nga huarahi a nga kaiwhakamahi ki runga ake, ka whakaatuhia pea e OnePlus.

Ko te whakarewatanga o te OnePlus AI Music Studio he tohu nui mo te marena i waenga i te hangarau me te puoro. Ma te whakamahi i te mana o AI, ka whakamanahia e OnePlus nga kaiwhakamahi ki te torotoro i o raatau pukenga toi me te hanga puoro e pa ana ki o raatau hunga whakarongo.

FAQ:

Q: He aha nga mahi a nga kaiwhakamahi ki te OnePlus AI Music Studio?

A: Ka taea e nga kaiwhakamahi te hanga puoro puta noa i nga momo momo, nga waiata toi, me te whakakotahi ki nga patu i hangaia e AI.

Q: Ka taea e nga kaiwhakamahi te hanga ataata puoro me te OnePlus AI Music Studio?

A: Ae, ka tukuna e te papaaho he atanga tino ataahua e taea ai e nga kaiwhakamahi te hanga ataata puoro.

P: Me pehea e taea ai e nga kaiwhakamahi te tiri i o raatau tito?

A: Ka taea e nga kaiwhakamahi te tiri i o raatau titonga ki runga ipurangi me nga momo papaaapori pāpori.

Q: Ka whai waahi nga kaiwhakamahi ki te mohio?

A: Ae, ka taea te pooti i nga huarahi a nga kaiwhakamahi ki runga, ka whakaatuhia pea e OnePlus.