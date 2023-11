OnePlus Buds 3: Nga Roopu Ahokore Hou kei te Mahi

Ko te kaiwhakanao hikohiko Hainamana a OnePlus e kii ana kei te whakaaro ki te whakarewa i tetahi taapiri hou ki tana rarangi rongonui OnePlus Buds. Ahakoa kaore ano he whakapumautanga mana, ko nga tohutoro mo nga taringa e haere ake nei, e kiia ana ko OnePlus Buds 3, kua kitea i runga i te paetukutuku a te Bureau of Indian Standards (BIS) me te US Federal Communications Commission (FCC).

E ai ki te raarangi FCC, ko te OnePlus Buds 3 ka whakaatu i te keehi pākahiko 520mAh me te whakauru 4.5W me te tautoko putanga 1.2W. Ko ia earbuds e tika ana kia whai pākahiko 58mAh, e tuku ana ki nga kaiwhakamahi nga haora roa mo te purei. Ko nga huahua ariā e whakaatuhia ana i runga i te paetukutuku he rite ki nga riipene kua patai i mua, e kii ana tera pea he ahua rite te ahua o nga taringa taringa hou ki tera o te OnePlus Buds Pro 2.

Ko nga whakaahua o te raarangi BIS e whakaatu ana ka tere haere te OnePlus Buds 3 ki te maakete Inia. Ko te rarangi ingoa, i tuhia i te Oketopa 10, 2023, kaore he korero motuhake mo nga taringa engari e tohu ana ka tata te taenga mai.

Ko nga korero e pa ana ki te OnePlus Buds 3 e kii ana ka uru mai ratou ki te tautoko 48dB Active Noise Cancellation (ANC), kia pai ai nga kaiwhakamahi ki te wheako ororongo tino ruku. Kei te kii ano nga taringa ki te whakauru i te Nihokikorangi 5.3 me te hononga Google Fast Pair, kia hototahi ki te tini o nga taputapu. I tua atu, ka tukuna pea e raatau he tautoko hononga rua me te whakamanamana i te hanga IP55-whakatauranga, me te whakarite i te wai me te werawera.

Ahakoa kare ano a OnePlus kia tukuna he korero mana mo te OnePlus Buds 3, ko nga whakapae e kii ana ka taea te hura i te taha o te OnePlus 12 e tino tumanakohia ana. Kei te tatari nga kaiwhaiwhai i etahi atu whakahou mai i te kamupene mo nga korero, nga ahuatanga, me te waatea o te OnePlus Buds 3.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te oranga o te pākahiko o te OnePlus Buds 3?

Ko te OnePlus Buds 3 e kiia ana ka tukuna kia 9 haora te ora o te pākahiko i runga i te utu kotahi, me te ANC kua whakaweto. Ka honoa ki te keehiko pākahiko, ka taea e ratou te katoa kia 33 haora te purei hoki.

2. Ma te OnePlus Buds 3 ka whai Active Noise Cancellation (ANC)?

Ae, ko te OnePlus Buds 3 e kiia ana ka haere mai me te tautoko 48dB Active Noise Cancellation (ANC), ka taea e nga kaiwhakamahi te koa ki te wheako ororongo ruku ma te aukati i nga haruru papamuri e kore e hiahiatia.

3. He aha nga whiringa hononga ka tukuna e te OnePlus Buds 3?

Ko nga taringa e tika ana kia whakaatu i te Nihokikorangi 5.3 me te Google Fast Pair hononga, me te whakarite kia pai te hono me te maha o nga taputapu mo te wheako kaiwhakamahi kore he raruraru.

4. Ka noho te OnePlus Buds 3 ki te wai me te werawera?

Ae, ko te OnePlus Buds 3 e kii ana ka haere mai me te hanga IP55-whakataua, ka kaha ki te wai me te werawera. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakamahi marie i a raatau i nga mahi whakangungu, i etahi atu taiao ranei ka raru te makuku.