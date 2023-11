Ko te OnePlus Buds 3: He Maramatanga ki nga Puka-whakatupuranga o muri

I te tata o te tau, kei te haruru te umanga hangarau pūkoro me te tatari mo te tuku tata mai o te taputapu tino nui o OnePlus, te OnePlus 12. Engari te ahua nei he nui ake nga taonga a OnePlus mo ana kaiwhaiwhai. E ai ki nga purongo tata nei, kua puta te OnePlus Buds 3 ki runga i nga paetukutuku tohu tohu, e tohu ana kei te anga te kamupene ki te whakarewa i ona pukoro o muri mai.

Ahakoa kaore nga rarangi tohu e whakaatu i nga korero taipitopito, ka whakaratohia e ratou etahi korero whakahirahira mo nga Buds 3 e haere ake nei. me te OnePlus Buds Pro 2 i mua i tenei tau.

Mo te kaha ki te utu, ka haere mai te Buds 3 me tetahi keehi e mau ana i te pākahiko 520mAh, e tautoko ana i te whakauru 4.5W me te putanga 1.2W. Ko nga taringa ka mauhia e te pākahiko 58mAh. Ahakoa kaore i te whakapumautia te ora o te pākahiko motuhake, e kii ana ka tukuna e te Buds 3 nga mahi rite ki te Buds Pro 2, e whakamanamana ana ki te 9 haora o te whakamahi kaore he Whakakorenga Haruru (ANC), me te keehi e whakarato ana i te ora o te pākahiko. 33 haora. Na te ANC kua whakahohehia, ko nga taringa e tika ana kia 6 haora te whakamahi, ka roa ki te 22 haora me te keehi. Hei taapiri, ka taea e te tautoko utu tere mo te 5 haora te wa whakarongo me te utu 10-meneti noa.

Ka koa te hunga kaingākau ki te kounga oro ki te mohio ko te Buds 3 e kii ana he woofer 10.4mm me te tweeter 6mm, e tuku ana i te wheako ororongo nui. He rite ki tana o mua, ko te Buds 3 e tika ana kia whakauruhia te tautoko 48dB ANC, kia mau ai te rongo me te ruku ki te whakarongo. I tua atu, ka whakanuihia e enei taringa he tohu IP55 mo te wai me te puehu o te puehu, ka mau tonu mo te whakamahi i ia ra, ko te keehi ka whai tohu IPX4.

Ko te OnePlus Buds 3 te ahua ka puta tana tuatahi ki te taha o te OnePlus 12, e whai ana i te ahua o OnePlus ki te whakarewa i nga taringa ki te taha o nga waea atamai. Ahakoa e kiia ana ka tu te whakaurunga mana ki Haina a tera marama, ko te tukunga o te ao hei te Hanuere 2024, e whai ana i te tauira o OnePlus mo te tuku ki Haina i mua i te whakarewatanga ki te ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Ahea te OnePlus Buds 3 ka tukuna?

Ko te OnePlus Buds 3 e kiia ana ka tukuna mai ki Haina a tera marama ka tukuna he ao i te Hanuere 2024.

2. He aha nga whakaritenga utu mo te Buds 3?

Ko te Buds 3 ka haere mai me tetahi keehi kei roto i te pākahiko 520mAh, e tautoko ana i te whakaurunga 4.5W me te putanga 1.2W. Ko nga taringa ka mauhia e te pākahiko 58mAh.

3. He aha te ora o te pākahiko o te OnePlus Buds 3?

Ahakoa kaore i te whakapumautia nga korero mo te ora o te pākahiko, e kii ana ka tukuna e te Buds 3 nga mahi rite ki te Buds Pro 2, tae atu ki te 9 haora te whakamahi kaore he ANC me te ora o te pākahiko 33 haora me te keehi. Na te ANC kua whakahohehia, ko nga taringa e tika ana kia 6 haora te whakamahi, ka roa ki te 22 haora me te keehi.

4. He aha nga ahuatanga ororongo kei a Buds 3?

Ko te OnePlus Buds 3 e kiia ana he woofer 10.4mm me te tweeter 6mm mo te whakaputa oro kounga teitei. E tika ana kia whakaurua e ratou te tautoko 48dB Active Noise Cancellation (ANC).

5. Ka noho te Buds 3 ki te wai me te puehu?

Ae, ka mau te Buds 3 i te tohu IP55 mo te wai me te puehu o te puehu, me te mau tonu mo te whakamahi i ia ra. Ko te keehi ka whai tohu IPX4.

Tuhipoka: Ko nga korero e whakaratohia ana i roto i tenei tuhinga i ahu mai i nga rerenga me nga purongo kaore ano kia whakamanahia. Ka rereke pea nga korero whaimana i te wa o te tukunga o te hua.