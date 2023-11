Nga Tamariki Hou i runga i te Poraka: Ko OneOdio Headphones e tuku ana i nga utu mo te Paraire Pango

Kei te rapu i tetahi takirua hou o nga taringa ki nga utu kore e taea te wikitoria i tenei Paraire Pango? Kaua e titiro atu ki a OneOdio, tetahi o nga tohu hou o te maakete. Ahakoa kaore i te mohiotia, kua tere te rongonui o nga taringa o OneOdio mo o raatau kounga me te utu.

I tera tau, i whai waahi to taatau roopu ki te whakamatautau i te raina A70 mai i OneOdio, a ka tino miharo matou. Ko enei taringa i nui ake i o maatau tumanako me o raatau kounga oro, ina koa ki te whakaaro ki o raatau utu utu. I whakamatauria he whiringa taumata-urunga pai rawa atu, he tino pai mo nga DJ hou me nga kaihanga puoro.

Inaianei, me ruku tatou ki a raatau utu mo te Paraire Pango!

OneOdio A70:

RRP Pūnoa: $42.99

Utu Paraire Pango: $34.39

OneOdio Monitor60:

RRP Pūnoa: $79.99

Utu Paraire Pango: $63.99

OneOdio Monitor 80:

RRP Pūnoa: $96.99

Utu Paraire Pango: $77.59

OpenRock S:

RRP Pūnoa: $42.99

Utu Paraire Pango: $34.39

He pai rawa enei utu ki te ngaro. Ahakoa he kaingākau puoro koe, he kaikaro, he tangata noa ranei e hiahia ana ki te rua o nga taringa hou, kua hipokina koe e OneOdio.

FAQ:

Q: He pai nga taringa o OneOdio mo te whakamahi ngaio?

A: Ahakoa e mohiotia ana nga taringa o OneOdio mo to raatau utu, ka tukuna e ratou te kounga oro pai e taea ai e nga kaihoko me nga hiahia ngaio.

Q: Ka taea e au te whakamahi i nga taringa o OneOdio me taku papatohu petipeti?

A: Tino! He hototahi nga taringa o OneOdio ki nga momo taputapu, tae atu ki nga papatohu petipeti, rorohiko pona, waea atamai, me etahi atu.

Q: Ka tae mai nga taringa o OneOdio me te whakamana?

A: Ka tukuna e OneOdio he raihana mo te tau kotahi ki runga i o raatau taringa, kia mau te rongo o to whakaaro me o hoko.

Q: Kei hea e taea ai e au te hoko i nga taringa o OneOdio?

A: Ka kitea e koe te whanuitanga o nga taringa o OneOdio i runga i ta raatau paetukutuku mana, ma nga momo toa ipurangi ranei.

Kaua e ngaro i enei utu mo te Paraire Pango mai i OneOdio. Whakapai ake i o taringa me te whakanui i to wheako ororongo me te kore e pakaru te peeke.