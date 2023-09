Nga Maramatanga Hou mo AWS re:Invent 2023, Nga Papaaho Whakaata, me te Arm's IPO

I roto i te ao o nga kaupapa hangarau, AWS re:Invent 2023 kei te tata tata, a ko te kaitirotiro ahumahi a teCUBE a John Furrier e matapae ana ka puta etahi whanaketanga whakahihiri kei roto. Kei te tumanako a Furrier ki te arotahi ki te rorohiko mahi teitei, te tautoko GPU, me te korero raraunga marama ake mai i te AWS. Heoi ano, ka miharo ano ia mo te heke mai o te rauwiringa kaiao e karapoti ana i te AWS me te mea ka eke ki nga taumata hou. I whakahē a Furrier mo te moni a Amazon mo tana puunaha hauropi i enei huihuinga o mua.

I te wa e pa ana ki nga papaaho rere, e whakapono ana a Furrier ko te matua ki te angitu kei roto i te whakauru me te whakakore i te whakawhitinga horopaki. E kii ana ia ko te papaahi ka taea te whakauru pai ki nga punaha nama me te whakarato i te wheako kaiwhakamahi ngawari ka whai mana. Ka korero ano a Furrier mo tana uiuinga tata nei me te CISO mai i te Pirimia Ataata me te whakaatu i tona hiranga i roto i te AWS Startup Showcase.

Ka huri te matapaki ki nga mahere IPO a Arm. Ko Arm Holdings PLC, he kaihoahoa maramara e ahu mai ana i te UK, e whai ana ki te kohi tata ki te $4.87 piriona i roto i tana tuku a-iwi kei te heke mai i runga i te New York Stock Exchange. Ko te Kaitātari a Albie Amankona mai i te umanga rangahau o te ao a Third Bridge i kii i nga awangawanga mo te kaha o Arm ki te whakanui i nga ahuatanga o naianei mo AI, na te mea ko te nuinga o nga hua a Arm ka ahu mai i te waea pūkoro. Heoi, karekau e whakaae a Furrier me tana kaitātari takirua a Dave Vellante ki tenei tirohanga. E whakapono ana ratou ko nga hoahoanga a Arm ka kaha ki te tohu AI i te taha o te taha, na te mea he waahi te waahi rongonui a Arm.

Ka korero ano a Vellante i nga raru e pa ana ki te RISC-V, he hoahoanga rereke, me te kii he rangatira nui a Arm ki runga i ona kaiwhakataetae. Ahakoa ko te tipu o Arm kare pea i te pikinga, ka mihi a Vellante ki tana papaahi iti-utu, teitei-mahi e mau ai tona mana ki te maakete.

I roto i te katoa, ko nga korerorero i roto i te CUBE Podcast e pa ana ki te AWS re:Invent hui e haere ake nei, te hiranga o te whakauru me te wheako kaiwhakamahi i roto i nga papaaho rerenga, me te kaha o nga hoahoanga a Arm i te whenua AI.

Rauemi:

– theCUBE Podcast