Ko New York State Trooper Tom Nitti ka tukuna he waiata hou e whakaatu ana i nga kaitono "The Voice" o mua

Ko te State Trooper a Tom Nitti, i wehe i te whakataetae waiata rongonui "The Voice" mo nga take whaiaro, kei te whai tonu i tana mahi puoro. Ko Nitti, he kaiwaiata rongonui o te whenua mai i New Hartford, N.Y., i tiritiri i tetahi waiata hou i runga i nga paapori pāpori i te Mane e whakaatu ana i etahi atu kaitono e rua mai i "The Voice." Ko te riipene, ko "One Night Stand," e whakaatu ana i nga reo wairua a Nitti me te hono ki nga reo o Bias me Lennon VanderDoes.

Ahakoa kaore ano te waiata i te waatea i runga i nga papaaho rerema, kua tumanako nga kaiwhaiwhai mo etahi atu waiata mai i a Nitti a meake nei. Ahakoa tana putanga mai i te "The Voice," ka noho tonu te kaiwaiata 31-tau te pakeke ki tana kaingākau ki te waiata. I whakapuaki a Nitti i tana mihi mo te tautoko tonu mai i ana kaiwhaiwhai, hoa, me te whanau, me te whakaae ko ana tamariki te kaupapa matua.

I a ia e whakataetae ana i te "The Voice," ko Nitti i runga i te Kapa Reba, ka eke ki nga whiringa toa e ono. Ko tana reo ahurei, e whakaatu ana i te "twang" wairua, i mau te aro o nga kaiwhakawa Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani, me Niall Horan. Ko nga mahi a Nitti, tae atu ki nga uhi o te "Signed, Sealed, Delivered (Nau ahau)" a Stevie Wonder me "(E mohio ana ahau) Kei te ngaro ahau i a koe," i miharo nga kaiwhakawa me te hunga whakarongo.

I mua i tana whai waahi ki te "The Voice," i whakamatauria a Nitti mo te whakaaturanga e waru tau ki muri engari i wehe atu i muri i tana whakaaetanga ki te New York State Troopers Police Academy. I muri mai i tana whakawhiwhinga kura tuarua, i mahi ia i roto i te ope hoia, ka whiwhi ia i te Purple Heart mo nga whara i pa ki a ia i tana mahi i Afghanistan. Na ka whai a Nitti i nga tapuwae o tona papa ma te whakauru atu ki nga mahi ture me te noho hei State Trooper i te tau 2015. I te taha o ana mahi hei hoia, ka mahi tonu a Nitti, tae atu ki te waiata i te "National Anthem" i nga huihuinga mana, i te wa e whakatipu ana i nga tamariki tokorua.

Ko te whakapau kaha o Nitti ki tana mahi puoro e noho tonu ana, a, ko ana mahi e haere ake nei he konohete i te Hakihea 15 i te "Nashville's Next Showcase" i Horano, N.Y Ka taea e nga kaiwhaiwhai te hoko tikiti mo te huihuinga i runga i vivenu.com. Ahakoa tana wehenga atu i te "The Voice," kei te haere tonu te haerenga a Nitti i roto i te umanga puoro, me te oati i nga mahi e maumaharatia ana me nga puoro hou mo tana papaanui e tipu haere tonu ana.