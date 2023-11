New Era mo NVIDIA BlueField 3 DPUs: Hurihuri AI Whatunga

Ko NVIDIA, he mea rongonui mo ana mahi hou, kei te kaha tonu ki te whakahaere i te whenua hangarau me ana whakahere hou. I muri i te whakatuwheratanga o te NVIDIA Grace Superchip, ka miharo ano te kamupene i te ahumahi me te whakauru o te SuperNIC, he tohu hou mo tana BlueField-3 DPU. Ko te BlueField-3 DPU, i hangaia i te tuatahi mo te whatunga Itarangi i roto i nga tono AI, inaianei kei te whakanui i nga mahi me nga kaha ki tenei kaupapa whakahou.

I te wa o te NVIDIA Computex 2023 Keynote e tino tumanakohia ana, ko te whakarewatanga o Spectrum 4 i puta i te waahi tuatahi. Ko te papaaho whakawhiti 51.2T Ethernet whakamīharo a NVIDIA e whakarato ana i nga whiringa whirihoranga whakamiharo, e uru ana ki nga tauranga 64 o 800GbE, 128 ranei nga tauranga 400GbE. Ko te BlueField-3 DPU, he waahanga nui o tenei otinga whatunga matatau, kua tapaina tika ko te SuperNIC, he mea whakaawe mai i tetahi pepa rangahau rongonui mai i te tau o mua.

Ko te pono o NVIDIA ki te turaki i nga rohe ka kitea ehara i te mea i roto i te rebranding a SuperNIC engari i roto ano i te whakaurunga taputapu me te rorohiko. Ko te huringa Spectrum-4 a te kamupene, me te BlueField-3 DPU, ka hanga he papaahi AI whakamataku. Na te whakaurunga o te rorohiko Spectrum-X, ka tukuna e NVIDIA tetahi otinga matawhānui e tutuki ana i nga whakaritenga tono a AI-powered.

I te mea e mohio ana nga whakahaere ki te hiranga o nga otinga whatunga pai mo AI, ka tu te huarahi a NVIDIA. Na roto i te whakamahi i tana IP mai i te hoko Mellanox, kua whakawhanakehia e te kamupene he otinga katoa-i-kotahi e whakamaarama ana i te whatunga AI. Ko tenei huarahi ka whakakore i te hiahia mo nga roopu motuhake ki te whakahaere i nga whatunga Ethernet me InfiniBand, te whakaheke i nga mahi me te whakanui i te hua.

Na te NVIDIA BlueField 3 DPUs me te taenga mai o te SuperNIC, he wa hou o te whatunga AI kei te whiti. Ka taea e nga whakahaere puta noa i nga momo ahumahi te whakamahi i te kaha katoa o te hangarau hou a NVIDIA ki te akiaki i nga mahi auaha me te whakatutuki i nga tohu o mua.

Pātai Auau

1. He aha te DPU? – He DPU, he Waehanga Tukatuka Raraunga ranei, he waahanga taputapu motuhake i hangaia hei whakatere me te arotau i nga kawenga mahi-a-raraunga, ina koa ki nga tono AI me nga whatunga. Ka whakahekehia e nga DPU nga mahi tukatuka mai i nga waeine tukatuka pokapū (CPU), te whakapai ake i te mahinga o te punaha me te pai.

2. He pehea te whakapai ake a te BlueField-3 DPU i te whatunga AI? - Ko te BlueField-3 DPU, e mohiotia ana inaianei ko te SuperNIC, he taputapu whatunga tere-tere e kaha ana ki te tuku reiti whakawhiti raraunga ki te 400Gbps. Ma te whakauru i tenei DPU kaha me te whakahuri Spectrum-4 a NVIDIA me te rorohiko Spectrum-X, ka taea e nga whakahaere te whakatutuki i nga otinga whatunga AI ngawari me te mahi nui.

3. He aha nga painga ka tukuna e te NVIDIA's SuperNIC? - Ka whakaratohia e te SuperNIC he otinga matawhānui mo te whatunga a Ethernet i roto i nga tono AI. Ma te whakakotahi i nga taputapu pakari me nga rorohiko maamaa, ka ngawari te whakahaere whatunga, te whakaiti i te uaua, me te arotau i te mahinga o te punaha. Ma tenei ka taea e nga whakahaere te aro ki te akiaki i nga mahi auaha me te whakatutuki pai ake i o raatau whaainga AI.

4. He aha te rereketanga o te SuperNIC a NVIDIA ki etahi atu otinga whatunga? – He rerekee te SuperNIC a NVIDIA i a ia ano na roto i tana huarahi katoa ki te whatunga AI. Ma te whakarato i tetahi otinga whakakotahi e whakauru ana i nga taputapu me nga waahanga rorohiko, ka whakakorehia te hiahia mo nga roopu whatunga motuhake me te tuku i te hanganga whatunga ngawari me te pai mo nga tono AI.

5. He aha nga ahumahi ka whai hua mai i te SuperNIC a NVIDIA? – Ko te SuperNIC a NVIDIA kua rite ki te huri i te whatunga AI puta noa i te whānuitanga o nga umanga, tae atu ki te tiaki hauora, putea, waka motuhake, me te rangahau pūtaiao. Ko nga whakahaere katoa e whakamahi ana i nga hangarau AI ka whai hua mai i te pai ake o te mahi, te whakahaere ngawari, me te tere o nga mahi hou e whakaratohia ana e te SuperNIC.